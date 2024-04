The Accountant 2: Daniella Pineda e altre star si uniscono a Ben Affleck nel sequel

Daniella Pineda, Allison Robertson, Robert Morgan e Grant Harvey sono entrati a far parte del prossimo film di Amazon MGM Studios e Artists Equity The Accountant 2, il sequel del thriller del 2016. Ben Affleck, Jon Bernthal, J.K. Simmons e Cynthia Addai-Robinson riprendono i loro ruoli, mentre Gavin O'Connor torna alla regia. Bill Dubuque ha scritto la sceneggiatura. Qui potete vedere la prima foto dal set.

Il film segue l'agente del Tesoro Marybeth Medina (Addai-Robinson), che dopo che il suo capo è stato ucciso da assassini sconosciuti è costretta a contattare Christian Wolff (Affleck) per risolvere l'omicidio. Con l'aiuto dell'estraneo ma letale fratello Brax (Bernthal), Chris applica la sua mente brillante e i suoi metodi poco legali per ricomporre il puzzle irrisolto. Mentre si avvicinano alla verità, il trio attira l'attenzione di alcuni degli assassini più spietati del mondo, tutti intenzionati a porre fine alla loro ricerca.

Pineda è stata recentemente vista recitare al fianco di Gerard Butler, Tony Goldwyn e Mike Colter in The Plane per Lionsgate e Di Bonaventura Pictures. Ha recitato anche nella serie antologica The Walking Dead , Tales of the Walking Dead, e nell'adattamento di Cowboy Bebop di Netflix al fianco di John Cho. Pineda ha ripreso il suo ruolo da Jurassic World - Il regno distrutto nel film estivo del 2022 Jurassic World - Il dominio.

Robertson è nota per i suoi cortometraggi, tra cui Fear to be Brave, The Lost Ones e Love Transparent. Morgan è noto per i suoi ruoli in film come Babylon di Damien Chazelle , Hacksaw Ridge e The Boys in the Boat per Amazon MGM. Per quanto riguarda le serie, ha partecipato a Westworld della HBO, George & Tammy di Showtime e The OA di Netflix.

Harvey può essere visto in Emancipation - Oltre la libertà di Antoine Fuqua e con Tim Blake Nelson nel film Asleep In My Palm. Nell'ultimo anno, Harvey ha avuto anche importanti ruoli ricorrenti nelle serie Dahmer - Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, Fire Country della CBS, Jack Ryan di Tom Clancy su Prime Video e Station 19 della ABC.

Ben Affleck non voleva una "relazione sui social media" con Jennifer Lopez, ma è dovuto scendere a compromessi

The Accountant: Ben Affleck in una bella immagine del film

I dettagli del sequel

Artists Equity, che funge da studio per The Accountant 2, ha acquisito i diritti del sequel dalla Warner Bros e ha portato il film ad Amazon MGM. Affleck e Matt Damon di Artists Equity, Lynette Howell Taylor e Mark Williams di 51 Entertainment produrranno. Tra i produttori esecutivi figurano Dani Bernfeld, Kevin Halloran, Michael Joe e Alison Winter di Artists Equity, oltre a Scott LaStaiti e Jamie Patricof.

The Accountant è stato distribuito da Warner Bros nel 2016, guadagnando 155 milioni di dollari al box office mondiale e confermandosi come il film digitale più noleggiato del 2017.

The Accountant 2 sarà il quarto film di Artists Equity e Amazon MGM Studios, dopo il documentario The Greatest Love Story Never Told, il dramma sportivo Air, nominato ai Golden Globe e uscito lo scorso anno, e l'imminente Unstoppable con protagonista Jennifer Lopez, basato sulla storia vera di Anthony Robles.