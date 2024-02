Ben Affleck non voleva una 'relazione sui social media' con Jennifer Lopez, ma è dovuto scendere a compromessi

Ben Affleck non voleva che la relazione con Jennifer Lopez venisse spiattellata sui social media, ma sembra che l'attore sia dovuto scendere a compromessi. Quando tra Jennifer Lopez e Ben Affleck si è riaccesa la fiamma nel 2021 dopo quasi due decenni dalla prima separazione, la star di Air aveva fatto una richiesta ben precisa alla pop star.

Nel nuovo documentario della moglie su Amazon Prime "The Greatest Love Story Never Told", Affleck confessa che non voleva che la relazione con la star da 253 milioni di follower si svolgesse davanti a occhi indiscreti. "Quando siamo tornati insieme le ho detto: 'Ascolta, una delle cose che non voglio è una relazione sui social media'. Poi ho capito che non era una cosa giusta da chiedere. È un po' come se sposi il capitano di una barca e gli dici: 'Beh, non mi piace l'acqua'", ricorda l'attore e regista.

Nonostante le trepidazioni di Affleck, la coppia è riuscita a far funzionare le cose, fidanzandosi nell'aprile 2022 e sposandosi a Las Vegas a luglio. "Siamo solo due persone con approcci diversi che cercano di imparare a scendere a compromessi", afferma l'ex Batman nel documentario.

Anche Lopez parla apertamente del modo in cui Affleck si sente a disagio sotto i riflettori, soprattutto nel suo nuovo album This Is Me...Now e nel film di accompagnamento This Is Me...Now: A Love Story. "Non credo che Ben sia molto a suo agio con me che faccio tutto questo. Ma lui mi ama, sa che sono un artista e mi sosterrà in ogni modo possibile perché sa che non può impedirmi di farlo, e non vuole farlo. Ma ciò non significa che sia a suo agio nel ruolo di musa ispiratrice".

Jennifer Lopez e l'amore con Ben Affleck: "Non avevamo pianificato di tornare insieme"

The Greatest Love Story Never Told

The Greatest Love Story Never Told, che uscirà in streaming martedì, offre ai fan uno sguardo dietro le quinte della realizzazione del nuovo ambizioso progetto di Lopez (il suo ultimo album e film annesso, entrambi prodotti indipendentemente), oltre a ripercorrere la storia d'amore con Ben Affleck. Il documentario, diretto da Jason Bergh, include interviste con la cerchia ristretta della star, così come con i suoi partner di produzione e collaboratori di lunga data. Nel documentario, Lopez rivela che Affleck le ha fatto un regalo molto speciale durante il loro primo Natale come coppia: un libro che includeva ogni lettera ed e-mail che si fossero scambiati nell'arco di due decenni, che ha intitolato "La più grande storia d'amore mai raccontata".

In un'intervista con People, il regista Dave Meyers - che ha diretto anche This Is Me...Now: A Love Story - ha rivelato ulteriori dettagli sul legame speciale della coppia. "Sento che il loro è vero amore, e quando li inquadravo, essendo a casa loro e trovandomi in spazi intimi con loro per un paio di mesi, mi sembrava che ci fosse molto, moltissimo amore. È stato davvero bello vedere quanto fossero solidali l'una con l'altro. Mi ha ispirato anche nel mio matrimonio", ha detto il regista.