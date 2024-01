The Accountant: le riprese del sequel con Ben Affleck previste per quest'anno

Insieme alla notizia della nuova regia di Ben Affleck, è arrivata anche la conferma che le riprese del sequel di The Accountant inizieranno entro quest'anno.

Il primo film di Gavin O'Connor, uscito nel 2016, era già stato concepito come inizio di un franchise fatto su misura per Affleck, ma ha dovuto affrontare l'ostacolo di un'uscita nelle sale tra i due più grandi impegni dell'attore in quel periodo, ovvero Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League.

Tra le responsabilità di Affleck nei confronti della DC e i suoi impegni da regista, il sequel di The Accountant ha continuato a essere rimandato. Secondo Deadline, il sequel entrerà finalmente in produzione quest'anno, con una probabile data di uscita nel 2025.

La rivelazione è emersa all'interno di un'altra notizia non correlata: Affleck e Matt Damon lavoreranno di nuovo insieme in Animals, film che approderà su Netflix. Secondo quanto riportato da Deadline, Affleck girerà Animals prima di mettersi al lavoro su The Accountant 2.

The Accountant, la storia del primo film

Christian Wolff ha un volto impassibile, un fisco imponente e una capacità quasi sovrumana di fare calcoli: ufficialmente un contabile, professione che esercita anche per organizzazioni criminali, Wolff è una vera e propria macchina da guerra, addestrato dal padre fin da piccolo a combattere usando le arti marziali e le armi da fuoco.

Affetto da autismo funzionale, Christian ha difficoltà a relazionarsi con gli altri, soprattutto da quando la madre ha abbandonato lui e il fratello. Quando Dana Cummings (Anna Kendrick), dipendente dell'azienda Living Robotics, scopre delle anomalie nei bilanci della società, Wolff viene coinvolto in una spirale di eventi che mettono a repentaglio la sua vita e quella della ragazza, avendo contemporaneamente alle calcagna il Dipartimento del Tesoro.