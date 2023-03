Jennifer Lopez star di Unstoppable, film prodotto da Ben Affleck e Matt Damon

Jennifer Lopez sarà la protagonista di Unstoppable, un nuovo film che verrà prodotto dal marito Ben Affleck e da Matt Damon, tramite la loro Artists Equity.

Il progetto si ispira a una storia realmente accaduta e segnerà il debutto alla regia di William Goldenberg, già montatore di Argo e Air.

Unstoppable racconterà quanto accaduto ad Anthony Robles, atleta nato senza una gamba che è riuscito a conquistare un titolo nazionale nella lotta libera mentre frequentava l'Arizona State University.

Per ora non sono stati svelati i dettagli del ruolo affidato a Jennifer Lopez, prossimamente di nuovo protagonista sugli schermi con The Mother, in arrivo il 12 maggio siu Netflix.

La star era recentemente tornata a concentrarsi sulla musica in occasione del progetto This Is Me... Now, che ha debuttato in occasione del ventesimo anniversario dell'uscita dell'album This Is Me... Then . Tra i nuovi brani presenti nella tracklist c'erano anche quelli dedicati al marito Ben Affleck, Dear Ben pt. II e Midnight Trip to Vegas, ispirato al matrimonio celebrato a luglio 2022.

Niki Caro, regista della versione live-action di Mulan, ha diretto il film The Mother con star Jennifer Lopez. Nel cast anche Joseph Fiennes, Omari Hardwick, Gael García Bernal, Paul Raci, e Lucy Paez.

Al centro della trama ci sarà una letale assassina che deve ritornare in azione per proteggere la figlia che ha dato in adozione alcuni anni prima, oltre a fuggire da alcuni uomini pericolosi che le danno la caccia e sbarazzarsi di un gruppo di uomini pericolosi.