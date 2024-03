The Accountant 2: Ben Affleck ritornerà nel ruolo del protagonista in occasione del sequel

Ben Affleck collaborerà nuovamente con Gavin O'Connor in occasione di The Accountant 2, sequel del film che nel 2016 aveva incassato 155 milioni di dollari ai box office mondiali.

Il progetto sarà prodotto da Amazon MGM Studios e da Artists Equity, fondata da Affleck in collaborazione con l'amico Matt Damon.

Il team al lavoro sul sequel

Gavin O'Connor sarà impegnato come regista di The Accountant 2, scritto da Bill Dubuque.

Nel cast, oltre a quello di Ben Affleck, ci sarà il ritorno di Jon Bernthal, J.K. Simmons e Cynthia Addai-Robinson.

Al centro della trama del primo film c'era Christian Wolff, un contabile genio della matematica, affetto da sindrome di Asperger. L'uomo ha una doppia vita e lavora in segreto come assassino.

Bernthal aveva il ruolo di Brax, il fratello di Christian che si occupava della sicurezza. Simmons interpretava Ray King, il direttore dei crimini finanziari del Dipartimento del Tesoro. Addai-Robinson era invece l'agente Marybeth Medina, che cercava di scoprire la vera identità del Contabile.

The Accountant: se Batman fa il contabile

Cosa racconterà il film

Il sequel mostrerà quello che accade quando l'ex capo di Medina viene ucciso da degli assassini sconosciuti e l'agente è costretta a contattare Christian per provare a risolvere il caso. Con l'aiuto del letale fratello Brax, Christian applica la sua mente brillante e metodi non del tutto legali per scoprire la verità su quanto accaduto, attirando però l'attenzione di alcuni spietati assassini.