Thanksgiving 2: Eli Roth annuncia l'uscita del sequel nel 2025

Dopo il successo di Thanksgiving, Eli Roth torna alla regia nel sequel dello slasher in programma per il 2025.

Dopo il successo di Thanksgiving, Eli Roth tornerà alla regia nel il sequel del film già previsto per il 2025. Il regista ha annunciato la notizia tramite un video postato nel suo account Instagram, la descrizione recita: "Breaking News! John Carver ucciderà di nuovo, Grazie a tutti quelli che hanno supportato un film horror originale al cinema! Se ancora non lo avete fatto andate a vederlo per prepararvi al sequel che uscirà nel 2025! Ci vuole un anno per scrivere la sceneggiatura giusta, inizierò a lavorarci a partire da oggi!".

Di seguito potete guardare il video dell'annuncio:

Nel video Roth ha anche anticipato che il sequel sarà scritto da lui e dal suo amico d'infanzia Jeff Rendell, che ha già lavorato alla sceneggiatura del primo film.

Thanksgiving, Eli Roth: "Il mio slasher sarà più che vietato ai minori. Ai test screening la gente urlava"

Il successo di Thanksgiving

Thanksgiving ha debuttato nelle sale americane all'inizio di questo mese e ad oggi ha incassato 30 milioni di dollari in tutto il mondo. Sebbene non siano numeri di successo (visto che le spese di produzione ammontano a 15 milioni di dollari), lo slasher ha ottenuto un ottimo punteggio dell'83% su Rotten Tomatoes, diventando così il primo film diretto da Roth con il punteggio più alto di sempre. Questo forse ha spinto la TriStar Pictures di Sony a produrre un secondo capitolo.

Thanksgiving nasce da un fake trailer che Roth realizzò per il film Grindhouse del 2007, firmato da Robert Rodriguez e Quentin Tarantino, di cui è una sorta di adattamento.

Al centro di Thanksgiving troviamo un serial killer di nome John Carver diretto a Plymouth, una piccola città del Massachusetts, con l'obiettivo di trasformare la festività in un bagno di sangue. I protagonisti sono Patrick Dempsey e Addison Rae mentre il cast comprende Jalen Thomas Brooks, Nell Verlaque, Milo Manheim, Gina Gershon, Tim Dillon e Rick Hoffman.