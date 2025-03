Eli Roth fonda una nuova casa di produzione dedicata all'horror

Eli Roth ha deciso di collaborare con Media Capital Technologies per fondare The Horror Section, una nuova società che si occuperà di produrre e distribuire film horror originali.

La media company si occuperà non solo di cinema ma anche di televisione, videogiochi, podcast ed eventi dal vivo. A parlare del nuovo progetto nel mondo dello spettacolo ci ha pensato proprio Eli Roth.

La nuova casa di produzione di Eli Roth

Intervistato da The Hollywood Reporter, il regista ha dichiarato:"Ho avuto grande successo in questo settore e tutto ciò che ho fatto in questo ambito ha generato molti profitti per molte persone. Ora è il momento di riunire tutto sotto un'unica etichetta e creare quei film horror spietati che amo e che i miei fan si aspettano da me".

Eli Roth con Brad Pitt in una scena di Bastardi senza gloria

Roth ha fatto riferimento anche ad un suo successo al cinema in particolare:"Vorrei che Thanksgiving sia il film più soft che abbia mai realizzato con questa casa di produzione. Quello sarà il punto di partenza, tutto il resto andrà oltre".

L'importanza dei film horror in sala e il futuro della casa di produzione di Eli Roth

"Penso che l'unico modo per creare film horror culturalmente significativi sia distribuirli nelle sale. Si possono fare serie tv per le piattaforme di streaming ma se vuoi che un film horror diventi parte della cultura pop e che abbia lunga vita deve uscire al cinema" sostiene Eli Roth.

Eli Roth in una scena di Aftershock

Il futuro di The Horror Section è nelle mani dei fan, in un certo senso. Grazie all'accordo con la piattaforma d'investimenti Republic, i fan posso investire direttamente nella compagnia, come ha confermato Marc Iserlis, responsabile della divisione cinematografica di Republic:"In questo modo si crea un pubblico sin dall'inizio, il che ti dà più forza quando cerchi una distribuzione".