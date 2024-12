Thanksgiving 2: le riprese del film di Eli Roth iniziano a marzo, fissata la data di uscita

A meno di tre settimane dall'uscita di Thanksgiving, il film horror di Eli Roth che ha saputo conquistare pubblico e critica, arriva una notizia che farà sicuramente piacere ai fan del genere: il regista ha confermato che le riprese del sequel inizieranno a marzo 2024 e ha anche rivelato la data di uscita nelle sale, fissata per il 2025.

Un annuncio che segna l'inizio di una nuova fase per il franchise horror che, dopo il successo del primo capitolo, promette di alzare ulteriormente l'asticella in termini di brutalità e suspense.

La sceneggiatura è pronta, si torna a Plymouth

Parlando del sequel, Roth ha spiegato che la sceneggiatura è ormai pronta e che il progetto sta procedendo a ritmo serrato. A quanto pare, il regista ha deciso di non aumentare il budget per il secondo capitolo, ma piuttosto di concentrarsi su un'efficace gestione delle risorse, puntando su scelte creative e decisioni precise.

Thanksgiving: una scena del film

In un'intervista con IndieWire, Roth ha dichiarato: "Stiamo aumentando la posta in gioco, ma non abbiamo intenzione di farlo con più soldi. Questo ci permette di mantenere un ritmo serrato e snello e ci costringe a prendere delle decisioni. Ci sono molte cose che abbiamo fatto nel primo film e che ora non dobbiamo fare. Ho pensato a delle idee che saranno una vera sfida. Voglio che siano delle sfide da vincere, perché se ho creato delle uccisioni spettacolari, voglio che siano davvero indimenticabili".

Non è ancora chiaro quale direzione prenderà la trama del sequel, ma sembra probabile che la storia si svolgerà ancora a Plymouth, la piccola città del Massachusetts, dove si consumava il bagno di sangue nel primo capitolo. Un altro elemento confermato è il ritorno di alcuni membri del cast, tra cui Nell Verlaque, Rick Hoffman e Addison Rae, che riprenderanno i loro ruoli nel film.

Thanksgiving: Patrick Dempsey in una scena del film

Il primo Thanksgiving è stato prodotto con un budget di 15 milioni di dollari e ha incassato 47 milioni di dollari in tutto il mondo. È stato senza dubbio il film meglio recensito della carriera di Roth, con un 84% su Rotten Tomatoes.

Thanksgiving nasce da un fake trailer che Roth realizzò per il film Grindhouse del 2007, firmato da Robert Rodriguez e Quentin Tarantino, di cui è una sorta di adattamento. Al centro dell'horror troviamo un serial killer di nome John Carver diretto a Plymouth, una piccola città del Massachusetts, con l'obiettivo di trasformare la festività in un bagno di sangue. I protagonisti sono Patrick Dempsey e Addison Rae mentre il cast comprende Jalen Thomas Brooks, Nell Verlaque, Milo Manheim, Gina Gershon, Tim Dillon e Rick Hoffman.