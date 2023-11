Thanksgiving, Eli Roth: 'Il mio slasher sarà più che vietato ai minori. Ai test screening la gente urlava'

Eli Roth, il regista di Thanksgiving, ha dichiarato che il suo slasher si spingerà oltre i limiti della classificazione "hard-R" (ovvero vietato ai minori), durante un'intervista per il nuovo numero della rivista SFX.

"L'R-rated è tutto ciò a cui ambisco. Si può sempre aggiungere più gore. Thanksgiving porta in scena l'estremo dello spettro hard-R, quindi quello che vedrete nelle sale è il mio director's cut. Le uccisioni devono essere incredibilmente soddisfacenti. Devono essere davvero spaventose e divertenti. Abbiamo organizzato un paio di test screening a cui le persone hanno reagito applaudendo e urlando e pensavano e che avessimo esagerato" ha rivelato il regista.

In effetti sembra che il sanguinolento trailer ufficiale del film si discosti rispetto alla versione fake presente in Grindhouse di Robert Rodriguez e Quentin Tarantino del 2007: "Ogni nuova scena gore deve essere più estrema della precedente, perché altrimenti che senso ha? Non voglio che la gente guardi e dica: 'È meglio nel trailer'. Quindi, se non potevamo superare quello che avevamo fatto nel trailer, dovevamo fare qualcosa di diverso. Parte del divertimento è stata la possibilità di inventare nuove uccisioni" ha aggiunto Roth.

Thanksgiving di Eli Roth e Diabolik - Chi sei? nell'area Movie di Lucca Comics & Games 2023

Locandina di Thanksgiving

Thanksgiving

Thanksgiving nasce da un fake trailer che Roth realizzò per il film Grindhouse del 2007, firmato da Robert Rodriguez e Quentin Tarantino, di cui è una sorta di adattamento. Al centro di Thanksgiving troviamo un serial killer di nome John Carver diretto a Plymouth, una piccola città del Massachusetts, con l'obiettivo di trasformare la festività in un bagno di sangue.

Il cast comprende Patrick Dempsey e Addison Rae nei panni dei protagonisti, e Jalen Thomas Brooks, Nell Verlaque, Milo Manheim, Gina Gershon, Tim Dillon e Rick Hoffman. Thanksgiving arriverà nelle sale americane il 17 novembre 2023.