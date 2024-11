Giorno del Ringraziamento: 10 iconici Thanksgiving dai film e serie tv

Tacchino in salsa di mirtilli sulla tavola imbandita. Oggi, gli americani celebrano il Ringraziamento: la festa di origine cristiana osservata negli Stati Uniti il penultimo giovedì di novembre, in segno di gratitudine per il raccolto e per quanto ricevuto durante l'anno trascorso. Anche se le origini erano religiose, oggi è una festa laica. La ricorrenza che inaugura la stagione natalizia celebra l'arrivo dei Padri Pellegrini e il loro storico incontro con i nativi americani. Con il Thanksgiving prende ufficialmente il via il conto alla rovescia per il Black Friday, il giorno dedicato alle spese folli.

Il Thanksgiving di Eli Roth

I film sul Ringraziamento in genere non ricevono la stessa attenzione di quelli di Natale o di Halloween. Questo, però, non significa che non ci siano molte opzioni quando si tratta di storie su uno dei più grandi raduni familiari dell'anno. Infatti, le proposte nella nostra lista abbracciano diversi generi, spaziando dalle commedie romantiche e i road movie fino all'horror. Quindi, se non hai ancora in programma di andare al cinema per vedere Wicked o Oceania 2 con i tuoi cari, puoi rivivere i 10 migliori Thanksgiving dei film e serie tv.

1. La famiglia Addams 2 (1993)

La famiglia Addams 2: Christina Ricci in una foto

Senza dubbio, quello di Tim Burton è ben lontano dall'essere un tradizionale film sul Ringraziamento, ma la scena cui Mercoledì (Christina Ricci) interpreta Pocahontas in La famiglia Addams 2, nella recita al Camp Chippewa e decide di vendicarsi dei suoi compagni di campeggio che impersonano dei pellegrini, vale da sola la visione.

2. Scent of a Woman (1992)

Profumo di donna: Al Pacino e Chris O'Donnell in una scena

Nel capolavoro Scent of a woman - profumo di donna di Martin Brest, Chris O'Donnell interpreta un brillante studente che accetta un lavoro temporaneo come assistente di un tenente colonnello dell'esercito in pensione, cieco e depresso, interpretato dal Premio Oscar Al Pacino, in vista del Ringraziamento.

3. Un biglietto in due (1987)

Steve Martin e John Candy in Un biglietto in due

In questa commedia on the road, un'improbabile coppia di perfetti sconosciuti (interpretati da Steve Martin e John Candy) affrontano delle disavventure esilaranti durante il loro inaspettato viaggio di tre giorni per tornare a casa in tempo per la cena del Ringraziamento.

4. A casa per le vacanze (1995)

Una madre single, la cui figlia sceglie di trascorrere il Ringraziamento con il fidanzato, torna da sola nella casa della sua infanzia dalla famiglia disfunzionale. Interpretato da Holly Hunter, Robert Downey Jr. e Claire Danes, la commedia agrodolce diretta da Jody Foster cattura lo spirito delle riunioni famigliari.

5. Tempesta di ghiaccio (1997)

Kevin Kline, Joan Allen e Christina Ricci in Tempesta di ghiaccio

A volte, un marito (Kevin Kline) e sua moglie (Joan Allen) vogliono solo sedersi per una bella cena del Ringraziamento senza drammi. Ma come puoi farlo quando tua figlia adolescente (Christina Ricci) inizia con una preghiera come questa: "Caro Signore, grazie per questa festa e per aver lasciato che noi bianchi uccidessimo tutti gli indiani e rubassimo le loro terre tribali"?

6. I Simpsons (1990)

Home Simpson

Nell'episodio Bart vs. Thanksgiving, Lisa crea un centrotavola speciale per la cena, ma il fratello lo distrugge accidentalmente. I genitori, furiosi, lo puniscono mandandolo in camera sua. Offeso e arrabbiato, Bart scappa e si ritrova in un rifugio per senzatetto. Lontano da casa, però, capirà presto quanto la sua famiglia gli manchi in un giorno così speciale.

7. Hannah e le sue sorelle (1986)

Mia Farrow, Barbara Hershey e Dianne Wiest in una scena di Hannah e le sue sorelle

Nell'immaginario di Woody Allen, il Giorno del Ringraziamento è l'evento per eccellenza che riunisce la famiglia. Hannah (Mia Farrow), insieme alle sue sorelle Holly e Lee, si ritrova a casa dei genitori. Qui, le intricate vicende che si sono dipanate per tutto Hannah e le sue sorelle trovano finalmente una conclusione.

8. Spider-Man (2002)

Tobey Maguire con Kirten Dunst nel primo Spider-man

Anche Peter Parker, nonostante sia un supereroe, partecipa alla tradizionale cena in famiglia, ma la tensione esplode quando Norman Osborn (Willem Dafoe), alias Goblin, scopre la sua identità segreta vedendo un taglio sul braccio di Peter (Tobey Maguire). La situazione degenera: Norman si alza bruscamente senza nemmeno tagliare il tacchino e insulta Mary Jane (Kirsten Dunst), lasciando tutti di sasso. Nemmeno i supereroi possono godersi un pasto tranquillo!

9. Friends (1998)

Friends: Jennifer Aniston, Matt LeBlanc e David Schwimmer nell'episodio Indovina chi viene a pranzo?

In The One with All the Thanksgivings (stagione 5, episodio 8), i sei amici ricordano alcune delle loro peggiori esperienze legate al Giorno del Ringraziamento. L'episodio culmina in un momento iconico, con Monica che indossa un tacchino in testa per far ridere Chandler, che, per la prima volta, le dice "ti amo".

10. Thanksgiving (2023)

Thanksgiving: Gina Gershon, Patrick Dempsey in una scena del film

Durante il Black Friday, una serie di tragici eventi segna l'inizio di una scia di terrore nella cittadina di Plymouth, Massachusetts, culla del Giorno del Ringraziamento. Un misterioso assassino mascherato, ispirato alla festività, Thanksgiving trasforma la celebrazione in un sanguinoso incubo. Lo slasher di Eli Roth ispirato all'omonimo fake trailer del 2007 incluso nel cult movie, Grindhouse.