Tenet: perché l'uscita del film di Christopher Nolan non è ancora slittata?

Warner Bros ha fatto slittare l'uscita di tutti i suoi titoli di punta tranne uno, per il momento la release di Tenet di Christopher Nolan è confermata per luglio.

In molti si chiedono perché l'uscita di Tenet, nuovo atteso film di Christopher Nolan, non abbia ancora subito ritardi. Warner Bros. ha cambiato radicalmente lo schedule delle due uscite, ma al momento il film di Nolan resta confermato nello slot di luglio 2020.

Sono molti gli studios che hanno deciso di far slittare le release dei titoli di punta alla fine dell'autunno o addirittura nel 2021. L'incertezza della situazione sanitaria globale comporta prudenza da parte di produttori e distributori. A saltare all'occhio, però, è il fatto che Warner Bros abbia cambiato lo schedule delle release mantenendo però l'uscita di Tenet a luglio.

The Batman slitterà al 1 ottobre, quattro mesi dopo il previsto. The Flash, per cui i ritardi sono una consuetudine, arriverà nei cinema a giugno 2022, mentre Shazam 2 uscirà a novembre 2022 invece che ad aprile 2022. Slittata da agosto l'uscita di Wonder Woman 1984, resta l'incognita Tenet.

Christopher Nolan è un devoto sostenitore dell'esperienza cinematografica tanto ad aver girato i suoi ultimi film in pellicola. Tenet, che vede nel cast John David Washington e Robert Pattinson, sulla carta avrebbe dovuto essere uno dei film più attesi del 2020 e non è certo il tipo di film che può ricevere una distribuzione alternativa on-demand o via streaming. Perché mantenere un titolo del genere in uno slot così rischioso?

La scommessa di Warner Bros. potrebbe eludere la concorrenza, visto che l'estate, solitamente densa di blockbuster, quest'anno sarà priva di titoli per via della situazione. Eliminati i rivali, Tenet potrebbe conquistare il mercato americano fin dal weekend d'apertura diventando il primo blockbuster della riapertura (se questa avverrà). restiamo in attesa di capire se l'uscita del film verrà confermata nelle prossime settimane.