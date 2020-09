Tenet: John David Washington commenta una teoria virale su Robert Pattinson

John David Washington ha detto la sua su una teoria virale sul personaggio di Robert Pattinson in Tenet intravista sul web, esprimendo il suo entusiasmo per la creatività dei fan.

Tenet: Robert Pattinson durante una scena del film

La teoria in questione riguarda il personaggio di Neil, interpretato da n Robert Pattinson. Nel corso di un'intervista a Esquire, John David Washington ha commentato l'ipotesi formulata dai fan secondo cui Neil sarebbe in realtà Max, figlio di Kat (Elizabeth Debicki) e Sator (Kenneth Branagh):

"L'ho letta l'altro giorno, mi piace! Non so se sia vera o meno, anche perché la vera identità di Neil potrebbe essere rivelata solo in un eventuale seguito di Tenet".

L'attore prosegue: "Dovete chiedere a Chris Nolan, ma se ci sarà un altro film e sveleranno questo mistero sarà davvero divertente. Vedremo cosa accadrà".

In precedenza, John David Washington ha confessato di non essere in grado di spiegare il significato di Tenet:

"Dopo aver letto per la prima volta il copione pensavo di aver capito, stranamente. Nel mio delirio, pensavo di avere tutto chiaro poi ho capito che non era così. Ma per rispondere alla domanda, ci sto ancora lavorando su".

Tenet: perché è il film più complesso ma al tempo stesso convenzionale di Christopher Nolan