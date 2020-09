Tenet: neanche John David Washington riesce a spiegare il significato del film

Il protagonista di Tenet, John David Washington ha ammesso di non essere ancora in grado di spiegare a pieno il significato del film di Christopher Nolan.

Nonostante sia l'attore protagonista di Tenet, John David Washington ha detto di non essere ancora in grado di spiegare fino in fondo il significato del nuovo film diretto da Christopher Nolan, giudicato "troppo confuso" dalla maggior parte della critica.

Tenet: John David Washington alla guida di un motoscafo con Elizabeth Debicki sullo sfondo

Alla fine del mese scorso esordiva al cinema Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan. A quasi quattro settimane di distanza, chi ha avuto modo di vedere l'ultima fatica del cineasta britannico, continua ad avere numerosi dubbi riguardo il significato del film, giudicato troppo confuso dalla maggior parte della critica. Tra coloro che ancora si sentono in difficoltà a spiegare fino in fondo il senso di Tenet, c'è anche John David Washington, interprete del Protagonista.

Una volta, il figlio di Denzel Washington ha ammesso di aver avuto bisogno di chiarimenti sulla trama mentre lavorava con Christopher Nolan sul set, e sembra che l'attore stia ancora riflettendo su determinate cose un mese dopo l'uscita del film nelle sale. L'interprete di BlacKkKlansman non ha avuto problemi a dire che sta ancora imparando cose nuove su Tenet mentre continua a rivederlo più volte e che il suo personaggio lo ha aiutato ad interpretare il film a 360 gradi. "Sto ancora imparando, ad essere onesto" ha dichiarato John David Washington che ha poi aggiunto: "Movimenti temporali a tenaglia, punti di entropia: ogni volta che lo vedo capisco meglio cosa ha fatto Chris nel suo insieme. La mia comprensione è maturata grazie al mio personaggio, il Protagonista. È così che sono riuscito a capire almeno cosa stavo facendo con il mio ruolo nella sceneggiatura. E, onestamente, anche parte della formazione che stavamo facendo mi ha davvero aiutato a comprendere meglio il concetto".

Tenet: un'immagine del trailer

Ricordiamo che, durante la produzione, John David Washington non era l'unico che aveva bisogno di chiarimenti quando si trattava di determinati punti della storia. Persino Robert Pattinson ha avuto un'idea sbagliata su un aspetto del suo personaggio mentre lavorava al film. Tuttavia, sembrava che tutti si fossero divertiti sul set. Washington ha anche affermato di aver vissuto "uno dei giorni più belli della sua carriera" durante le riprese.