Tenet: Christopher Nolan ha infranto una delle principali tradizioni

Tra le peculiarità del misterioso Tenet, c'è la scelta di Christopher Nolan di aver infranto una delle principali tradizioni. A quanto anticipato, Tenet sconvolgerà tutte le aspettative del pubblico. Per adesso, ha sconvolto una delle abitudini di Nolan, visto che per la prima volta il regista non ha mostrato al cast nessun film da cui trarre ispirazione.

Tenet: Robert Pattinson in una scena del trailer

Nel corso di un'intervista a Total Film, Christopher Nolan ha ammesso di non aver mostrato al cast, che include le star John David Washington, Robert Pattinson ed Elizabeth Debicki, nessun film da cui trarre ispirazione infrangendo una tradizione che porta avanti ormai da anni. Nolan ha ammesso, infatti, di aver evitato di imporre al cast la visione dei film di James Bond e simili visto che sono già ampiamente radicati nella cultura popolare.

"Curiosamente, questo è uno di quei film per cui non ho organizzato nessuna proiezione in preparazione" ha spiegato Christopher Nolan. "Il motivo è che credo che il genere spionistico sia già nel nostro DNA, perciò volevo che gli attori usassero la memoria per richiamare alla mente il sentimento di quel genere piuttosto che modelli specifici".

Il regista ammette: "Questo è il periodo più lungo della mia vita che passo senza guardare un film di James Bond . il mio amore per il genere di spionaggio nasce dal franchise di Bond, e dal personaggio di James Bond nello specifico. Ce l'ho nel sangue, non ho bisogno di riguardare i film, devo solo rimettere in contatto i miei ricordi dell'adolescenza della saga con un'idea di freschezza e novità. Volevo portare queste storie in un luogo finora inesplorato, questo è il motivo per cui finora nessuno è stato in grado di fare la propria versione di James Bond. Non funziona e non è quello che ho cercato di fare io. Tenet è il mio tentativo di riproporre su grande le emozioni e l'eccitazione che provavo da ragazzino."