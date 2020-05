Tenet: il protagonista scatena la Terza Guerra mondiale e torna indietro nel tempo per fermare se stesso?

Una nuova affascinante teoria darebbe una chiave di lettura del misterioso film di Christopher Nolan alla luce dei dettagli trapelati dal nuovo trailer, secondo tale teoria il protagonista di Tenet sarebbe colpevole di aver scatenato la Terza Guerra Mondiale e tornerebbe indietro nel tempo per fermare se stesso a sua insaputa.

Tenet: John David Washington in una immagine del film

Il web magazine inglese Express ha diffuso l'affascinante teoria che interpreta dettagli come il concetto di inversione del tempo emersa dal nuovo trailer di Tenet. Secondo l'utente Reddit 110509, il personaggio di John David Washington, di cui per adesso non si conosce il nome sarebbe responsabile dello scoppio della Terza Guerra Mondiale e verrebbe incaricato di tornare indietro nel tempo per fermare, a sua insaputa, se stesso. Ecco cosa leggiamo su Reddit:

"Credo che si tratti di un remale del racconto di J.G. Ballard The Gentle Assassin, una storia che esplora il Paradosso del Nonno. In pratica, se vai indietro nel tempo e spari a tuo nonno, cessi di esistere, ma se cessi di esistere non puoi sparare a tuo nonno. Il titolo di lavorazione di Tenet era Merry Go Round, così forse Washington ha già causato la Terza Guerra Mondiale e sta tornando indietro nel tempo per fermare se stesso. Nel far questo, però, sta ricreando il Paradosso del Nonno che viene esplorato anche in Memento."