Grande Fratello: Javier "fa il filosofo" sul treno, il messaggio è un addio a Helena? Ecco la sua verità

Tra ex tornati alla ribalta, messaggi fraintendibili e dichiarazioni d'amore, resta il sospetto che tra Javier Martinez e Helena Prestes qualcosa si sia incrinato. Oppure no?

Le ultime settimane non sono state facili per Javier Martinez e Helena Prestes. La coppia, reduce dall'esperienza al Grande Fratello, si è trovata al centro dell'attenzione per un presunto ritorno di fiamma tra la modella brasiliana e il suo ex fidanzato, Carlo Motta.

L'ex di Helena getta benzina sul fuoco

Tutto è iniziato quando Motta ha pubblicato sul web alcune foto che lo ritraevano insieme a Helena dopo la sua uscita dalla Casa, lasciando intendere - senza mai rispondere chiaramente a Fanpage - che tra loro ci fosse stato qualcosa in più di un semplice incontro amichevole. Da lì, i rumors sulla crisi con Javier hanno cominciato a rincorrersi sui social.

Le parole di Javier calmano o confondono?

A peggiorare la situazione, è arrivata una storia Instagram del pallavolista argentino, tanto poetica quanto ambigua. Seduto sula poltroncina di un treno, Javier ha pubblicato un selfie con una didascalia che ha fatto drizzare le antenne ai fan: "Il treno non guarda mai indietro. Ogni fischio è un addio al passato e un saluto al possibile. Buon viaggio a tutti."

Javier Martinez ed Helena Prestes

La risposta dell'argentino

Parole che per molti suonavano come un addio velato a Helena, alimentando ulteriori dubbi sulla tenuta della loro relazione. Ma era davvero così? A fare chiarezza ci ha pensato la redazione di Fanpage, che ha contattato direttamente Javier per chiedergli di decifrare quel messaggio. La sua risposta è stata secca e rassicurante: "Tra noi va tutto bene. Helena e io stiamo insieme. Sono in treno perché sto andando da lei."

Insomma, altro che addio: quel "treno" stava letteralmente portando Javier da Helena. A tentare di mettere un punto alle voci di crisi ci ha aveva pensato anche la stessa Prestes. Dopo le polemiche legate al suo ex, aveva voluto condividere un messaggio forte e chiaro con i suoi follower: "Io spero ancora che la realtà faccia più rumore della fantasia. E la realtà è che io amo Javier e non posso permettere a nessuno di portarmi via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità."