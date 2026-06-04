Sarabanda Celebrity stasera su Italia 1: Vip in gara e sfide musicali del 4 giugno

Torna questa sera, giovedì 4 giugno, in prima serata su Italia 1, l'appuntamento con Sarabanda Celebrity, il game show musicale condotto da Enrico Papi. Nella terza puntata, otto celebri protagonisti del mondo dello spettacolo si metteranno alla prova tra brani da riconoscere, sfide di memoria e i giochi che hanno reso celebre il programma. A contendersi la vittoria saranno due squadre di Vip, pronte a dare vita a una gara coinvolgente, ricca di emozioni, divertimento e colpi di scena fino all'attesissimo 7X30 finale.

Le squadre della terza puntata: sfida tra volti noti

Nella terza puntata, otto celebrità si divideranno in due squadre da quattro, pronte a darsi battaglia tra hit musicali, memoria e intuizione. La squadra guidata da Asia Argento e Nicola Ventola sfiderà quella capitanata da Sabrina Salerno e Frankie Hi-NRG MC. Da una parte troviamo il team composto da:

Asia Argento

Nicola Ventola

Giulia Provvedi

Silvia Provvedi

Dall'altra squadra invece scenderanno in campo:

Sabrina Salerno

Gigi e Ross

Frankie Hi-NRG MC

Asia Argento

Giochi inediti e sfide musicali: il cuore del format

La puntata proporrà una serie di giochi nuovi e storici, pensati per mettere alla prova memoria musicale, prontezza e capacità di intuizione dei concorrenti. Le squadre dovranno accumulare punti e jolly fondamentali per arrivare preparate al momento più atteso della serata: il celebre 7X30 finale.

Il 7X30 finale: la sfida decisiva

Come da tradizione del programma, il momento conclusivo sarà il 7X30, la prova che può ribaltare completamente il risultato della gara. Solo chi avrà raccolto più punti durante la puntata potrà affrontarlo con maggior sicurezza e puntare alla vittoria finale. Come sempre i concorrenti avranno trenta secondi a disposizione per indovinare sette brani, chi indovinerà più titoli nel minor tempo vince la puntata.

Un mix di nostalgia e spettacolo su Italia 1

Sarabanda Celebrity continua a puntare su un mix vincente: musica italiana e internazionale, ospiti famosi e dinamiche di gioco veloci e coinvolgenti. Il format - che la settimana scorsa ha incollato davanti al video 872.000 spettatori con il 6.7% di share - unisce nostalgia e intrattenimento contemporaneo, mantenendo vivo lo spirito dello storico game show.