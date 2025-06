Isola dei famosi, la moglie di Dino Giarrusso sulle 500 donne: "Abbiamo un rapporto aperto"

Nella sesta puntata de L'Isola dei Famosi, il tema più chiacchierato non è stato tanto una prova ricompensa o un'eliminazione, quanto il ruolo da seduttore che Dino Giarrusso si è pubblicamente attribuito. L'ex europarlamentare ha infatti ribadito - con la sicurezza di chi non teme smentite - di aver avuto più di 500 relazioni negli ultimi anni, una media di una donna a settimana, fino a quando l'amore per Sara Garreffa non ha messo fine alla sua "carriera" da moderno Casanova.

Veronica Gentili conferma: "Ho visto molte di queste donne"

A confermare la sua fama da latin lover è stata anche la conduttrice del programma, che ha dichiarato in diretta di poter testimoniare la veridicità delle parole di Giarrusso. "Ho visto molte di queste donne con i miei occhi", ha detto con ironia Veronica Gentili.

La reazione di Sara Garreffa: "Non sono gelosa, il nostro rapporto è sincero"

A far sentire la sua voce, però, è stata anche la moglie di Giarrusso, che in un'intervista a Fanpage ha raccontato come vive il rapporto con Dino, anche ora che è esposto alle dinamiche di un reality show. Sulle presunte simpatie tra suo marito e Alessia Fabiani, Sara Garreffa ha risposto con grande serenità.

Ahlam e Dino

"No, l'attenzione che il programma ha riservato a questa dinamica mi ha fatto persino piacere. Io e Dino abbiamo un rapporto molto aperto, sincero e non siamo gelosi. La gelosia è sempre frutto di insicurezza, e io non mi sento così".

E sul fatto che Dino, subito dopo la messa in onda della clip con Fabiani, abbia voluto ribadire con forza di essere sposato e che sua moglie è la cosa più importante, Sara ha commentato: "Credo che si stia preoccupando un po' troppo di come potrei reagire. Forse teme che io possa prenderla male, non tanto per l'avvicinamento in sé, ma per l'effetto che potrebbe avere a livello mediatico".

"500 donne? Lo sapevo, non si vantava, raccontava solo la sua storia"

Giarrusso ha parlato apertamente del suo passato sentimentale e sessuale, spiegando di aver scelto la vita da single a 33 anni - ora ne ha 50 - e di aver avuto oltre 500 partner. Sara, interpellata sull'argomento, ha risposto con lucidità.

"Sì, lo sapevo. Non voleva vantarsene, stava solo raccontando la sua vita, con sincerità. È un aspetto che lo ha caratterizzato, ma non ci vedo nulla di male. Mi stupisce che nel 2025 ci sia ancora tanto clamore su questi temi. Le scelte sessuali dovrebbero essere libere e prive di giudizi e moralismi".

Le reazioni dei naufraghi e il caso mediatico

Le rivelazioni di Giarrusso hanno suscitato reazioni contrastanti anche tra i naufraghi: c'è chi ha ironizzato, chi l'ha preso in giro apertamente, mettendo in dubbio i numeri da record. Ma perché Dino suscita sempre reazioni così forti?

A rispondere è ancora una volta Sara: "Me lo sono chiesta anch'io. Credo dipenda dal fatto che Dino è una persona scomoda, lo è sempre stato, anche nel suo lavoro. Forse il suo dire sempre la verità infastidisce, ma trovo comunque questa diffidenza eccessiva".