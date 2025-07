Temptation Island 2025: spoiler e tensioni già nella prima puntata: "Non sei Brad Pitt"

Poche ore prima della messa in onda, Temptation Island regala già i primi colpi di scena. Sui canali social ufficiali del programma è stato pubblicato un video spoiler che anticipa un momento destinato a far discutere. Protagonisti sono Valentina e Antonio, una delle sette coppie protagoniste di questa edizione.

Il primo spoiler: Valentina gela Antonio

Nel breve filmato si sente chiaramente lei pronunciare una frase ironica e tagliente nei confronti del fidanzato: "Bello, ma tu non sei Brad Pitt, precisiamo...". Un commento pungente che lascia intendere tensioni latenti e un possibile scontro tra i due sin da subito.

Valentina ha deciso di partecipare a Temptation Island con Antonio, convinta che lui avrebbe sbagliato durante il programma. Nel video di presentazione ha raccontato di essere rimasta delusa già all'inizio della relazione, quando Antonio le ha detto che sarebbe partito con un amico vincitore al gratta e vinci. In realtà, il viaggio era con un'altra ragazza, che poi ha scritto a Valentina: "Io e te abbiamo una cosa in comune: il fidanzato". Quando lei lo ha affrontato, lui ha risposto: "Eh... può capitare".

Valentina nel video di presentazione

Intanto, cresce l'attesa per la prima puntata in onda stasera, giovedì 3 luglio, su Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia. Il viaggio nei sentimenti riparte con tante novità, a partire dalla location: dopo undici edizioni girate in Sardegna, il programma si trasferisce per la prima volta in Calabria, al Calalandrusa Beach & Nature Resort, a Guardavalle (CZ). Anche lo storico "Pinnettu" subirà un rebranding, assumendo un nuovo nome ispirato alla tradizione calabrese.

Il primo falò di confronto

Ma tra le coppie c'è già chi sembra essere in seria crisi. Secondo un'indiscrezione lanciata da Dagospia, la prima a vacillare sarebbe Sonia Mattalia, 48enne avvocata, fidanzata di Alessio, 39 anni. Dopo appena due giorni nel villaggio, Sonia avrebbe richiesto il falò di confronto dopo aver visto alcuni video compromettenti sul comportamento del compagno. Non sappiamo se Alessio abbia accettato o rifiutato l'invito, ma la situazione promette scintille.

Le altre coppie