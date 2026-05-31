Sanremo 2027, spunta la serata Eurovision: ipotesi doppio vincitore al Festival

Sanremo 2027 potrebbe cambiare volto. Secondo le ultime indiscrezioni, il Festival starebbe valutando una riforma del format con l'introduzione di una serata dedicata all'Eurovision Song Contest. L'ipotesi più sorprendente riguarda la possibilità di avere due vincitori distinti: uno per la finale del sabato e uno legato alla selezione del brano destinato all'Europa.

Mancano ancora nove mesi al prossimo Festival di Sanremo, ma la kermesse canora affidata a Stefano De Martino è già al centro del dibattito. Secondo quanto riportato da Dagospia, il mondo discografico starebbe spingendo per modificare il criterio con cui viene selezionata la canzone destinata a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest.

Se l'indiscrezione dovesse essere confermata, si tratterebbe di un cambiamento senza precedenti per la manifestazione ligure, con possibili ripercussioni sia sulla struttura del Festival sia sul rapporto tra Sanremo e la competizione europea.

Sal da Vinci all'Eurovision 2026

Sanremo 2027 potrebbe avere due vincitori

Secondo il rumor rilanciato dal portale, la Federazione Industria Musicale Italiana avrebbe chiesto - e probabilmente ottenuto - una profonda revisione del meccanismo di assegnazione del pass per l'Eurovision.

L'ipotesi sul tavolo prevederebbe la presenza di due vincitori distinti: uno proclamato nella tradizionale finale del sabato sera e un altro scelto nella serata del venerdì, che assumerebbe una funzione completamente diversa rispetto al passato.

Addio serata cover? Il venerdì diventerebbe la "serata Eurovision"

La novità più significativa riguarderebbe proprio la quarta serata del Festival. Al posto delle ormai tradizionali cover, il venerdì potrebbe essere dedicato alla selezione del rappresentante italiano per l'Eurovision Song Contest. Come scrive il giornalista Giuseppe Candela, il mondo musicale avrebbe chiesto di poter scegliere il vincitore dell'Eurovision attraverso una gara parallela, collocata proprio nella serata del venerdì.

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Le canzoni già presentate nelle serate precedenti verrebbero riproposte in una versione pensata specificamente per il contesto eurovisivo, con nuovi arrangiamenti e una messa in scena più spettacolare.

Come funzionerebbe la nuova gara per l'Eurovision

L'idea sarebbe quella di trasformare il venerdì in una sorta di prova generale europea. Gli artisti tornerebbero sul palco con performance ripensate secondo gli standard dell'Eurovision: scenografie differenti, coreografie, effetti visivi e un impianto scenico più vicino a quello della competizione continentale.

Una formula che consentirebbe di valutare quale proposta sia realmente più competitiva in un contesto internazionale e non soltanto all'interno del Festival di Sanremo.

Perché le case discografiche spingono per il doppio binario

La presenza di due competizioni parallele potrebbe rappresentare un forte incentivo per gli artisti più importanti del panorama musicale italiano. Da una parte ci sarebbe la corsa alla vittoria del Festival, dall'altra quella per conquistare il pass verso l'Eurovision.

Carlo Conti e Stefano de Martino

Un doppio obiettivo che, secondo l'indiscrezione, potrebbe convincere numerosi big a tornare sul palco dell'Ariston. "In cambio della 'rivoluzione' Eurovision, le case discografiche, dopo aver 'sabotato' l'ultima edizione di Carlo Conti, sarebbero disposte a riportare alcuni big sul palco dell'Ariston".

Quando si terrà il Festival di Sanremo 2027

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sul calendario, ma il prossimo Festival dovrebbe tornare alla sua tradizionale collocazione nel mese di febbraio. L'edizione più recente, infatti, è stata eccezionalmente spostata a marzo per evitare la sovrapposizione con Milano-Cortina 2026, evento che ha visto la Rai impegnata in una copertura televisiva molto ampia e premiata da ottimi risultati in termini di ascolti.

Sanremo ed Eurovision, una svolta che potrebbe cambiare tutto

Per ora si tratta soltanto di un'indiscrezione, ma l'ipotesi di una serata interamente dedicata all'Eurovision e di un Festival con due vincitori sta già facendo discutere addetti ai lavori e appassionati. Se il progetto dovesse davvero prendere forma, Sanremo 2027 potrebbe inaugurare una nuova era, rafforzando ulteriormente il legame tra la manifestazione italiana e l'evento musicale più seguito d'Europa.