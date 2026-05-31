Domenica In ultima puntata su Rai 1: giallo Mammucari e festa finale

Gran finale per Domenica In alle ore 14:00 su Rai 1, che chiude la stagione 2025-2026 con una puntata speciale ricca di ospiti, musica e momenti celebrativi. Alla guida del programma c'è ancora una volta Mara Venier, pronta a salutare il pubblico dopo un'edizione storica, la numero 50 del celebre contenitore domenicale. Al centro dell'attenzione anche il caso Teo Mammucari, la cui presenza resta ancora avvolta dal mistero.

Il caso Teo Mammucari: possibile forfait dell'ultima ora

A poche ore dalla diretta resta alta l'incertezza sulla presenza di Teo Mammucari, già assente la settimana scorsa. Secondo indiscrezioni riportate da Fanpage, il conduttore sarebbe pronto a dare forfait per la seconda settimana consecutiva, lasciando così Mara Venier senza uno dei volti previsti per il gran finale di stagione. Una situazione che alimenta il giallo attorno alla sua partecipazione, già messa in discussione nei giorni precedenti.

Tensioni e futuro poco chiaro: cosa succede con la Rai

Il caso si inserisce in un contesto più ampio di tensioni e dubbi professionali. Secondo quanto rilanciato da Dagospia, Mammucari sarebbe in rotta con la Rai dopo la cancellazione di un progetto estivo. A pesare sul clima anche il futuro incerto de Lo Spaesato, programma di Rai 2 che potrebbe non essere confermato nella prossima stagione televisiva.

Il cast di Domenica In

Gli ospiti della puntata finale: da Brignano alla musica live

Nel corso della puntata, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno anche i principali fatti di attualità della settimana insieme agli ospiti in studio, offrendo approfondimenti e spunti di riflessione. Il gran finale di Domenica In sarà comunque ricco di contenuti e ospiti. Tra i protagonisti:

Enrico Brignano , reduce dal successo televisivo di Dalla strada al palco, con Carlo Conti

, reduce dal successo televisivo di Dalla strada al palco, con Carlo Conti Samurai Jay , che porterà in studio il nuovo singolo Flamenco paranoia

, che porterà in studio il nuovo singolo Flamenco paranoia Mietta , con il brano Mille bugie tratto dal nuovo album Per avere me

, con il brano Mille bugie tratto dal nuovo album Per avere me Gianluigi Lembo , protagonista con un medley di musica napoletana

, protagonista con un medley di musica napoletana Catherine Louise Birmingham, conosciuta come la mamma della famiglia nel bosco, che presenterà il libro autobiografico La mia verità, in uscita il 2 giugno

Il gran finale: celebrazione della 50ª edizione

La chiusura sarà interamente dedicata alla celebrazione della stagione. Enzo Miccio, Pino Strabioli e Tommaso Cerno accompagneranno Mara Venier in un viaggio tra i momenti più emozionanti, divertenti e significativi di questa storica 50ª edizione di Domenica In.