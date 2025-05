Superman, modifiche radicali dopo le proiezioni test: riprese aggiuntive, meno humor, durata più breve

Anche il montatore e il compositore della colonna sonora del film sull'Uomo d'Acciaio diretto da James Gunn sono stati sostituiti per risolvere i numerosi problemi del cinecomic DC.

Dietro l'annuncio della durata ufficiale di Superman vi sarebbero alcuni retroscena svelati da World of Reel, che torna a parlare della tormentata lavorazione del cinecomic diretto da James gunn. Secondo voci di corridoio la tensione in Warner Bros. sarebbe alle stelle, l'amministratore delegato David Zaslav e i vertici dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran, starebbero esaminando attentamente ogni fotogramma per evitare un altro fiasco del franchise DC.

Fonti vicine alla produzione affermano che il film ha ricevuto un'accoglienza contrastante durante le proiezioni di prova, innescando una massiccia serie di cambiamenti. Secondo quanto riferito da voci interne allo studio, la versione originale di James Gunn aveva un tono maggiormente umoristico, un aspetto che non ha convinto del tutto i dirigenti. Di conseguenza, sono state tagliate diverse parti comiche, riducendo di fatto la durata.

A colpire ancor di più è la scelta di rimuovere silenziosamente uno dei montatori lavorazione, portando a una parziale rielaborazione della struttura del film. Si è trattato in un certo senso di un "ritocco" e ha segnalato un cambiamento nel modo in cui la storia veniva presentata. Alcune sequenze chiave sono state rimescolate e scene minori sono state aggiunte durante le recenti riprese aggiuntive.

David Corenswet e Rachel Brosnahan in una scena

Superman: la musica è cambiata?

Un altro cambiamento sostanziale nella realizzazione di Superman ha riguardato il reparto musicale. Un secondo compositore è stato chiamato a rimodellare la colonna sonora, altra scelta che fa parte di quella che una fonte interna ha descritto come una "leggera correzione di rotta".

In totale, circa 25 minuti di girato sono stati tagliati dalle versioni precedenti, conferendo al montaggio finale un aspetto più snello. Le modifiche lasciano intendere che lo studio non vede l'ora di fare le cose per bene, soprattutto considerando che si tratta del primo capitolo davvero importante del nuovo Universo DC.

L'ultima proiezione di prova è prevista per questa settimana. Resta da vedere se queste modifiche dell'ultimo minuto daranno i loro frutti, ma ora c'è un po' più di fiducia che il prodotto finito, ufficialmente pronto, si riveli un film di qualità.

La vestizione dell'Uomo d'Acciaio di David Corenswet

Come anticipato, il Superman di James Gunn sarà il reboot più breve sull'Uomo d'Acciaio degli ultimi 38 anni. Prodotto da Peter Safran e Gunn e diretto dallo stesso Gunn, il cinecomic approderà nei cinema italiani il 9 luglio.

Il cast è composto da David Corenswet nel ruolo di Clark Kent, Rachel Brosnahan in quello di Lois Lane, e Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor. Tra gli interpreti troviamo, inoltre, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell.

Come si legge nella sinossi, "con il suo stile inconfondibile, James Gunn affronta il supereroe originale nel nuovo universo DC con un mix unico di azione epica, umorismo e sentimento, offrendo un Superman guidato dalla compassione e da un'innata fede nella bontà del genere umano."