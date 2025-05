Superman: il reboot di James Gunn sarà il film più breve sull’Uomo d’Acciaio degli ultimi 38 anni

Con il nuovo Superman di James Gunn pronto a inaugurare ufficialmente l'universo cinematografico DCU, ogni dettaglio suscita grande interesse tra i fan. Ma, sorprendentemente, a colpire stavolta non è tanto la trama o il cast, quanto la durata del film.

Secondo quanto riportato dall'affidabile account DC Film News su X (ex Twitter), Superman avrà una durata di 122 minuti. L'informazione sarebbe arrivata direttamente ai distributori internazionali, in vista della prossima apertura delle prevendite. Sebbene la notizia non sia stata ancora confermata ufficialmente dalla Warner Bros., la fonte è considerata attendibile nel circuito delle anticipazioni DC.

Il Superman più "breve" da quasi quattro decenni

Se confermata, la durata renderebbe Superman il film più corto sull'Uomo d'Acciaio dal 1987, superando in "sintesi" persino titoli come L'uomo d'acciaio (143 minuti), Superman Returns (154 minuti) e Batman v Superman: Dawn of Justice (152 minuti). L'ultima pellicola stand-alone ad avvicinarsi a una durata simile fu Superman IV, che nel 1987 si fermava a 90 minuti circa.

Superman: David Corenswet e Rachel Brosnahan in una scena del film

Va detto che Justice League (versione cinematografica) ha una durata di 120 minuti, ma si tratta di un film corale più che di una pellicola incentrata esclusivamente su Clark Kent.

Il confronto è interessante anche con altri cinecomic in uscita nel 2025: I Fantastici Quattro - Gli inizi della Marvel, ad esempio, si dice durerà 140 minuti, diventando il film più lungo mai realizzato sul celebre quartetto. Il nuovo Superman sarà più vicino, per durata, a titoli come Thunderbolts* (127 minuti) o Guardiani della Galassia Vol. 1 dello stesso Gunn, che si attestava sui 121 minuti.

L'approccio più snello sembra riflettere la volontà di Gunn di raccontare una storia compatta ma intensa, capace di porre solide fondamenta per il nuovo universo DC senza appesantirsi in trame eccessivamente prolisse. Nonostante la durata più contenuta, la produzione promette uno spettacolo ricco di azione, cuore e umorismo, nel pieno stile del regista.

Superman e Krypto

Warner Bros., dal canto suo, si è detta estremamente soddisfatta del lavoro svolto da Gunn, lodandone la visione e l'aderenza ai valori classici di Superman. La campagna promozionale è già entrata nel vivo: il primo trailer ufficiale è stato accolto positivamente, e i materiali marketing - tra cui giocattoli, poster e immagini promozionali - richiamano esplicitamente l'iconografia storica del personaggio.

Superman uscirà nei cinema a luglio 2025, segnando l'inizio della nuova era cinematografica della DC. Riuscirà a convincere i fan con una durata più compatta e una visione fedele ma rinnovata? Non resta che attendere il volo.