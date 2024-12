Superman: riprese aggiuntive in corso? James Gunn fa chiarezza

Il co-CEO dei DC Studios, James Gunn, ha risposto alle preoccupazioni dei fan in merito alla notizia che il suo Superman è in fase di reshooting.

Il film, la cui uscita è prevista per l'11 luglio 2025, è interpretato, tra gli altri, da David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Frank Grillo e Nathan Fillion. Superman sarà il film di debutto del DC Universe, una nuova continuity guidata da Gunn e Peter Safran, dopo la cancellazione del DC Extended Universe.

Recentemente, l'Hollywood Reporter ha reso noto che la produzione avrebbe girato nuovamente a Los Angeles questa settimana. Di conseguenza, un fan ha contattato Gunn su Threads per verificare la notizia.

Superman e Krypto

Come chiarito dal regista, le voci sono "più o meno" vere, ma mancano di contesto ed esagerano facendo riferimento a riprese della durata di "pochi giorni". Il regista ha precisato: "Stiamo facendo un giorno e mezzo di riprese. Niente scene. Niente riprese. Solo una manciata di riprese individuali per migliorare il film". I cosiddetti pick-up shoots sono in genere breve materiale supplementare girato per migliorare le scene esistenti e non per sostituirle.

Superman: James Gunn svela la storyline che ha ispirato il suo film

Come ha più o meno dichiarato Gunn, girare riprese aggiuntive non equivale a rifare parti di Superman. Non c'è motivo di allarmarsi, perché la necessità di effettuare riprese di pick-up di solito indica più la necessità di perfezionare il montaggio finale del film che qualsiasi tipo di altro problema creativo dietro le quinte. Gunn ha precisato che ha sempre fatto così in carriera, tranne che per The Suicide Squad - Missione Suicida, a causa dei problemi legati al Covid.

Inoltre, questo tipo di riprese è molto meno impegnativo rispetto alle riprese standard, per cui è normale che sia necessario solo un giorno e mezzo. Gunn potrebbe risolvere un errore nell'iterazione originale della scena o per qualsiasi altro elemento legato alla continuità.