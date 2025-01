I film al cinema più attesi del 2025: da Superman ad Avatar 3

Un anno spettacolare ci attende in sala: ecco quelli che sono i titoli da non perdere che vedremo sul grande schermo nei prossimi mesi.

Superman di James Gunn, Wicked - Parte 2 e il nuovo horror The Monkey, e poi ancora la Marvel con The Fantastic Four: First Steps. Se il 2024, complice lo sciopero di Hollywood, è stato abbastanza parco (nonostante l'exploit dei sequel, da Inside Out 2 a Oceania 2), il 2025 al cinema si preannuncia denso, trasversale, tanto pop quanto autoriale, senza scordare l'animazione. Insomma, un'offerta cinematografica che punta alla qualità e all'incasso (basti pensare all'ultimo capitolo di Mission: Impossible, o al nuovo titolo legato al franchise di Jurassic World), miscelando generi diversi e nuove inflessioni (e pensiamo a Babygirl con Nicole Kidman, o Queer di Luca Guadagnino).

Better Man: un primo piano del protagonista

Il 2024 si è concluso con un incasso globale in lieve calo rispetto al 2023 (l'offerta internazionale è stata meno forte proprio per via dello sciopero), complessivamente in sala sono passati quasi 70 milioni di spettatori, con un afflusso rafforzato durante le festività natalizie. Per il 2025, quindi, si punta a incrementare il pubblico, andando a superare il dato del 2023 e, possibilmente, il dato del 2019. E si è iniziato subito forte con le attesissime uscite di Nosferatu di Robert Eggers, Better Man, biopic alternativo su Robbie Williams, e l'anime Il signore degli anelli: la guerra dei Rohirrim.

Un anno ricco di titoli

Biancaneve: Rachel Zegler in una foto del film

Una sfida non semplice, ma le pellicole schedulate lasciano ben sperare. Non mancano di certo i live action - Biancaneve, al netto delle critiche che continua a ricevere il materiale promozionale - e nel 2025 non mancano i ritorni di autori interessanti come Kogonada con A Big Bold Beautiful, o anche i titoli dall'incasso potenzialmente stratosferico come nel caso di 28 anni dopo di Danny Boyle, introdotto da uno spettacolare trailer. Per non parlare poi di Avatar 3: Fire and Ash di James Cameron. E l'Italia? Tra il nuovo film di Mario Martone, Fuori, e il debutto alla regia di Ludovica Rampoldi con Breve Storia, scegliamo tra i titoli più attesi un altro esordio, ossia Adriatica diretto da Greta Scarano.

I film più attesi del 2025

Dunque, dal nuovo lungometraggio di Ari Aster con Joaquin Phoenix, passando per Elio della Disney Pixar, per orientarvi verso il nuovo anno, ecco i film da non perdere che vedremo al cinema nel 2025, riportando dove possibile le date di uscita.

Superman

James Gunn promette equilibrio, spettacolarità e innovazione con uno sguardo al mito classifico dell'eroe DC. Il trailer di Superman, ben montato, fa intravedere il potenziale di quello che potrebbe essere il primo grande cinecomic Warner, se escludiamo la saga di Batman. I presupposti ci sono, e il cast anche: David Corenswet è Clark Kent aka Superman, Rachel Brosnahan è Lois Lane. Nicholas Hoult invece è Lex Luthor. E c'è pure il cane Krypto.

A Big Bold Beautiful Journey (8 maggio negli Stati Uniti)

Dopo After Yang Kogonada ritrova Colin Farrell, scegliendo Margot Robbie come protagonista femminile di A Big Bold Beautiful Journey. Una delle voci asiatiche più interessanti per un road movie alternativo, in cui un uomo, dirigendosi verso un matrimonio, segue le indicazioni sballate del GPS. Durante il viaggio incontra una donna. I due si troveranno ad affrontare inaspettatamente scelte epifaniche.

Wicked: Ford Good (in sala dal 21 novembre)

Dovremmo aspettare novembre per la seconda parte del musical di Jon M. Chu. E no, non vediamo l'ora: un po' perché la prima parte è stata una delle sorprese del 2024, un po' perché la storia di Elphaba e Glinda è tra le più belle viste al cinema negli ultimi anni. Nel cast ritroveremo ovviamente anche Jeff Goldblum nel ruolo del Mago di Oz.

The Monkey (dal 10 aprile negli Stati Uniti)

La prova del nove per Oz Perkins. Dopo Longlegs ancora un horror, 'sta volta tratto da un romanzo di Stephen King. La campagna marketing di The Monkey è già partita: al centro una scimmietta giocattolo portatrice di eventi inquietanti e paranormali. Nel cast Elija Wood

Queer (in sala dal 13 febbraio)

Queer: Daniel Craig in una scena

Dal romanzo di William S. Burroughs, Luca Guadagnino e un adattamento che ha spaccato la critica, dopo il passaggio a Venezia. Non c'è dubbio che Queer sia però tra i titoli più forti dell'anno: siamo in Messico (ma il film è stato girato a Cinecittà) dove l'americano Lee, tra un bar e l'altro, si innamora di Allerton, tossicodipendente. Coppia protagonista Daniel Craig e Drew Starkey.

The Last Showgirl (ancora senza data di uscita)

Se il 2024 è stato l'anno della rivincita di Demi Moore, il 2025 è l'anno di Pamela Anderson nominata ai Golden Globes per The Last Showgirl. La stra è diretta da Gia Coppola in The Last Showgirl che racconta di una ballerina che decide di ritirarsi dalla scena di Las Vegas. Una decisione che cambierà la sua vita. Insieme a Pamela Anderson troviamo anche Jamie Lee Curtis.

Fantastic 4 (25 luglio)

Un concept art per i Fantastici 4

Il film che dovrebbe rilanciare il Marvel Cinematic Universe. La trama, ancora avvolta nel mistero, dovrebbe portarci nel 1960, per un cinecomic retro-futuristico, seguendo i quattro eroi inventati da Stan Lee e Jack Kirby. A dirigere The Fantastic Four: First Steps c'è Matt Shakman. Cast all star Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss Bachrach.

A Complete Unknow (in sala dal 23 gennaio)

A Complete Unknown: Timothée Chalamet con Elle Fanning in una scena

James Mangold è un regista esperto, dimostrando sensibilità e profondità. Le stesse che servono per rappresentare al cinema Bob Dylan. Biopic musicale, A Complete Unknown vede Timothée Chalamet nel ruolo del poeta. Siamo negli anni Sessata, nel West Village di New York. L'ascesa di Dylan, che in pochi anni cambierà il senso dello storytelling americano.

Babygirl (in sala dal 30 gennaio)

Babygirl: Nicole Kidman, Harris Dickinson in una foto del film

Il triangolo no, non l'avevo considerato. Il film più hot di Venezia arriva al cinema, sottolineando la bravura di Halina Reijn come regista. Tris di protagonisti: Nicole Kidman (coppa Volpi), spostata con Antonio Banderas, che però tradisce con Harris Dickinson, molto più giovane di lei. Potrebbe essere uno dei casi cinematografici del 2025.

Elio (in sala dal 12 giugno)

Ventinovesimo film Disney Pixar: un bambino di undici anni viene "rapito" dagli alieni, diventando ambasciatore galattico della terra. Produzione complessa: sarebbe dovuto uscire nel 2024, poi lo script, per volere di Peter Docter, è stato rimaneggiato. La regia di Elio è passata da Adrian Molina a Domee Shi e Madeline Sharafian.

Eddington (ancora senza data di uscita)

Nella nostra intervista esclusiva, Ari Aster aveva anticipato qualcosa sul suo ambizioso lungometraggio, che segue il discusso Beau ha paura. Ritroviamo Joaquin Phoenix, e con lui Pedro Pascal, Emma Stone, Luke Grimes e Austin Butler. Prodotto e distribuito da A24, il contesto è quello western: siamo nel New Mexico, nel quale opera un ambiguo sceriffo. Non c'è ancora data di rilascio in sala.

Biancaneve (in sala dal 20 marzo)

Biancaneve: un primo piano di Rachel Zegler

Criticato, quasi detestato, fin dalle prime immagini leak trapelate in rete. Marc Webb e la sfida di non sbagliare un film già segnato. Tuttavia, il live action di Biancaneve non è ancora uscito, e giudicare un film da un trailer è fuorviante. Certo, se Gal Gadot non è la miglior Regina cattiva che potessimo sperare, Rachel Zegler sembra invece tagliata per il ruolo della protagonista.

Opus (in sala dal 14 marzo negli Stati Uniti)

Sperando di vederlo anche in Italia, ecco anche Opus tra gli attesi del 2025, con tanto di premiere al Sundance Film Festival. Il motivo? Finalmente la rising star Ayo Edebiri ha il suo main role. L'attrice diretta da Mark Anthony Green interpreta una giovane scrittrice che si ritrova nel complesso di una pop star misteriosamente scomparsa. Scoprirà di essere al centro di un intricato piano. Nel cast anche John Malkovich.

Jurassic World: Rebirth (in sala dal 2 luglio)

Cronologicamente parlando, il nuovo capitolo della saga si svolge cinque anni dopo Dominion. Al timone del blockbuster c'è il bravo Gareth Edwards che dirige un cast notevole: su tutti Scarlett Johansson e Mahershala Ali. Dal plot, sembrano tornare le vibrazioni di Jurassic Park: i dinosauri sono stati trasportati in zone equatoriali, intanto una missione speciale verrà portata avanti per recuperare materiale genetico ideale per un miracoloso farmaco.

Mission: Impossible - The Final Reckoning (in sala dal 21 maggio)

Mission: Impossible – The Final Reckoning: Tom Cruise in una scena del film

L'ultima corsa di Ethan Hunt? Chissà, intanto Tom Cruise ha affermato di voler interpretare l'eroe action fino all'infinito. Certo è, il film di Christopher McQuarrie promette spettacolo ed emozione, spingendo al massimo sull'acceleratore. Nel cast di Mission: Impossible - The Final Reckoning, i soliti noti, pronti a dire addio nel migliore dei modi: da Ving Rhames a Simone Pegg, fino ad Shwa Whigham, Vanessa Kirby e Hayley Atwell.

Adriatica (ancora senza data di uscita)

Greta Scarano, attrice pregevole e raffinata, alla sua prima da regista adatta il romanzo Mia sorella mi rompe le balle di Damiano e Margherita Tercon. Una storia di ritorni, come quello di Irene che torna a Rimini da Roma per assistere suo fratello autistico. Tra i due c'è distanza, ma forse un talent musicale potrebbe aiutare il rapporto. "Volevo mettere in scena il rapporto tra un fratello e una sorella", ha dichiarato la regista, che dirige Matilda De Angelis e Yuri Tuci.

Avatar 3: Fuoco e cenere (in sala dal 18 dicembre 2025)

La prova definitiva di Cameron: riuscirà ad eguagliare il successo di Avatar 2? Gli ingredienti ci sono tutti, perché poche saghe riescono ad essere così influenti. Nemmeno a dirlo, uno dei titoli più attesi del 2025 (forse il più atteso?) che prosegue, da dove la storia si era interrotta, l'epica legata al mondo di Pandora. E attenzione, perché il risultato di Avatar: Fuoco e Cenere influenzerà la teorica produzione dei due capitoli conclusivi, attualmente schedulati per il 2029 e il 2031.

Warfare (ancora senza data di uscita)

Occhio alla coppia Ray Mendoza e Alex Garland, che scrivo e dirigono Warfare, tornando a collaborare dopo lo splendido Civil War. Altro titolo molto politico, incentrato su di una unità di Navy SEAL insediata in casa di una famiglia irachena, nonché liberamente basato sull'esperienza di Mendoza come marines. Ricco cast: da Charles Melton a D'Pharaoh Woon-A-Tai e Will Poulter.

F1 (in sala dal 25 giugno)

Brad Pitt a Silverstone durante le riprese del suo film sulla Formula 1

Potremmo dire quasi che F1 di Joseph Kosinksi sia cinema dal vero, essendo stato girato sul circuito, storico, di Silverstone. Il cinema e lo sport insieme funziona sempre, e funziona alla grande l'automobilismo. Non vediamo l'ora di vedere quindi Brad Pitt versione pilota: dopo essersi ritirato, tenta di tornare in pista, supportato dall'amico capo squadra con il volto di Javier Bardem. Sotto la sua ala protettrice, il nuovo talento delle gare, interpretato da Damson Idris.

The Legend of Ochi (in sala a marzo)

The Legend of Ochi: una scena del film

Dall'estro di Isaiah Saxon (esordio)un fantasy (prodotto da A24) che incontra il road movie. Protagonisti, una ragazza che scappa da casa, e un piccolo cucciolo di Ochi (creature selvagge che vivono nei boschi), con cui solo lei riesce a comunicare. Attrice protagonista Helena Zengel, ma il cast di contorno è altrettanto importante: Willem Dafoe, Emily Watson e Finn Wolfhard.

Paddington in Perù (in sala dal 20 febbraio)

Non potevamo non citare l'orsetto britannico più famoso dell'universo. Paddington, dopo il successo del secondo film (un vero e proprio capolavoro) torna con una terza avventura, volando nientemeno che in Perù, per incontrare la zia Lucy, scoprendo che è misteriosamente scomparsa. Dirige Dougal Wilson. Tra le new entry del cast Olivia Colman e Antonio Banderas.

Highest 2 Lowest (ancora senza data di uscita)

Spike Lee finalmente torna alla regia con un poliziesco, remake (anzi, reinterpretazione) del giapponese High and Low. Prodotto da A24, Highest 2 Lowest è la quinta collaborazione tra Lee e Denzel Washington, a quasi da Inside Man. Girato a New York, il protagonista dovrebbe però esser il rapper ASAP Rocky.

28 anni dopo (in sala dal 19 giugno)

28 Anni dopo: Aaron Taylor-Johnson

Il trailer è stato accolto in maniera entusiasmante, tanto che alcuni hanno addirittura scritto sia il "miglior trailer degli ultimi dieci anni". Certo è, il sequel diretto da Danny Boyle e scritto da Alex Garland si preannuncia pazzesco: dopo quasi trent'anni, alcuni sopravvissuti vivono in un'isola remota. Quando uno di loro parte in missione verso la terraferma, scopre verità aberranti. Nel cast Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson e Ralph Fiennes.

The Brutalist (in sala dal 6 febbraio)

Adrien Brody in un'immagine di The Brutalist

Brady Corbet e un'opera mastodontica. Quattro ore presentata alla Mostra del Cinema di Venezia per raccontare la nascita del movimento brutalista, inventato da Laszlo Toth, con il volto di Adrien Brody. Girato in pellicola 35mm, nel cast troviamo anche Felicity Jones, Guy Pearce e Joe Alwyn.

Bridget Jones - Un amore di ragazzo (in sala dal 27 febbraio)

Renée Zellweger torna nel ruolo cult che l'ha segnata. Le cose, però, sono cambiate: nel sequel diretto da Michael Morris, la leggendaria Bridget è una madre single che, ritrovandosi ad usare una app di incontri, conosce un ragazzo molto più giovane di lei. Nel cast anche Leo Woodall, Emma Thompson e, ovvio, Hugh Grant.

Mickey 17 (in sala dal 17 aprile)

Mickey 17: Robert Pattinson in primo piano

Bong Joon-ho adatta il romanzo di Edward Asthon scegliendo un cast di grandi nomi: Robert Pattinson, Mark Ruffalo, Steve Yeun e Toni Collette. Il plot gira attorno ad un clone, sopravvissuto ad una missione su un remoto pianeta ghiacciato. Tornato sulla terra, un altro clone identico a lui è stato attivato. I due però non sono ammessi in contemporanea dalla società, e dovranno mantenere il segreto.