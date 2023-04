Superman: Legacy, la Top 15 dei possibili attori per il ruolo di Clark Kent secondo gli scommettitori

Chi interpreterà Clark Kent in Superman: Legacy? Quale attori vestirà i panni dell'Uomo d'Acciaio nel DCU di James Gunn e Peter Safran? Vediamo cosa dicono gli scommettitori.

Con l'avvio della pre-produzione di Superman: Legacy, il film in cui vedremo una nuova versione dell'amato supereroe DC, è naturale che la menti torni subito al possibile interprete principale della pellicola scritta e diretta da James Gunn.

Superman, 5 attori che potrebbero essere il nuovo Uomo d'Acciaio nel DCU

E anche se ne abbiamo parlato più e più volte, fino ad ora non è ancora stato reso noto chi raccoglierà il testimone da Henry Cavill e vestirà i panni di Clark Kent nel DCU, ma gli scommettitori sembrano aver ristretto a una quindicina i papabili per il ruolo.

Tra questi vi sono scelte popolari sul web come l'attore di Euphoria Jacob Elordi o la star di Elvis Austin Butler, ma anche qualche nome meno noto, come Jace Norman di Henry Danger, o attori che, tutto considerato, potrebbe non essere così semplice vedere nel ruolo (Michael B. Jordan avrebbe già in ballo un progetto legato a Superman, mentre Oscar Isaac potrebbe essere fuori dalla corsa per via dell'età, ma anche perché più solitamente associato a Bruce Wayne/Batman).

Questa, ad ogni modo, la lista dei possibili interpreti di Superman nel DCU secondo gli scommettitori, come segnalato da JustJared.

E voi, cosa ne pensate?