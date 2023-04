Super Mario Bros. Il Film vola ancora al box office italiano, buon debutto per L'Esorcista del Papa

Prosegue la marcia trionfale di Super Mario Bros. Il Film al box office italiano. stabile in testa per la seconda settimana consecutiva, la pellicola d'animazione incassa altri 3,8 milioni di euro che portano il film, miglior risultato di sempre per un adattamento videoludico, a un totale di 13,2 milioni e a un incasso globale di 678 milioni. Qui la nostra recensione di Super Mario Bros. Il Film. Nel nuovo adattamento per il grande schermo del videogioco cult Super Mario Bros., Chris Pratt dà voce a Mario e Charlie Day a Luigi. Anya Taylor-Joy, la star della serie La regina degli scacchi, è la Principessa Peach. Jack Black dà voce al villain Bowser, Keegan-Michael Key è Toad, Seth Rogen doppia Donkey Kong, Fred Armisen interpreta Cranky Kong, Kevin Michael Richardson è Kamek e il comico Sebastian Maniscalco interpreta Spike.

Super Mario Bros. Il Film: Chris Pratt ha provato un accento diverso, ma "faceva troppo Tony Soprano"

L'esorcista del Papa: una scena del film

Buon debutto per l' L'Esorcista del Papa , con Russell Crowe nel ruolo del vero esorcista, Padre Gabriele Amorth. Nonostante le critiche non proprio positive e l'attacco del Vaticano, che ha criticato le invenzioni e lo splatter presenti nella storia , di cui parliamo anche nella nostra recensione de L'Esorcista del Papa , il film apre al secondo posto con 1 milioni di euro di incasso in 326 sale e 146.402 presenze.

L'Esorcista del Papa: Russell Crowe è Padre Amorth nel trailer del film Sony

Terza posizione per Air - La storia del grande salto, pellicola diretta e interpretata da Ben Affleck che racconta i retroscena della nascita delle Nike Air e del loro inventore. Altri 770 mila euro portano il film a un totale di 2,2 milioni. Scoprite la nostra recensione di Air - La storia del grande salto.

Air, Ben Affleck: "Ecco perché non vedete mai la faccia di Michael Jordan nel film"

Per trovare il primo titolo italiano dobbiamo aspettare la quarta posizione, dove troviamo il debutto di Scordato, nuovo film scritto e diretto da Rocco Papaleo e da lui interpretato insieme alla cantautrice Giorgia e a Simone Corbisiero, che apre con 357.000 euro di incasso da 311 sale. Come svela la nostra recensione di Scordato, nel film Papaleo interpreta Orlando, mite accordatore di pianoforti, tormentato da dolori alla schiena, cambia quando incontra Olga, un'affascinante fisioterapista, che gli diagnostica una contrattura "emotiva" e gli chiede di portarle una sua foto da giovane, così che lei possa aiutarlo a risolvere i suoi problemi. L'insolita richiesta spingerà Orlando a mettersi in viaggio e a rivivere quasi come uno spettatore gli eventi della sua vita che lo hanno reso l'uomo solitario e "contratto" che è oggi.

In discesa John Wick 4, quinto dopo quattro settimane con un incasso di 330.000 euro che lo portano a un totale di oltre 5,1 milioni. Come anticipa la nostra recensione di John Wick 4, un malconcio John Wick unisce le forze con Bowery King (Laurence Fishburne) per affrontare la Gran Tavola, un consiglio di dodici signori del crimine che governano le organizzazioni criminali più potenti della malavita. Con la taglia sulla sua testa in costante aumento, Wick porta la sua lotta contro la Gran Tavola alla ricerca dei membri più potenti della malavita, da New York a Parigi, da Osaka a Berlino.