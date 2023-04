Super Mario Bros. Il Film da record al box office USA, miglior apertura di sempre per un film animato

Super Mario Bros. Il Film ha debuttato al box office USA infrangendo tutti i record e segnando la miglior apertura di sempre per un film d'animazione. Il film ha incassato 204,6 milioni di dollari nei primi cinque giorni di uscita negli Stati Uniti da 4.343 sale, con una media per sala di 33.700 dollari, arrivando a un totale di 377 milioni di dollari a livello globale, battendo i 358 milioni di dollari dell'apertura globale di Frozen 2, secondo i dati della società di analisi dei media Comscore. Negli Stati Uniti il ​​film ha incassato 31,7 milioni di dollari mercoledì, 26 milioni di dollari giovedì e altri 146,4 milioni di dollari da venerdì a domenica. Una vera e propria marcia trionfale per le avventure del celebre idraulico del videogame Nintendo. "Il botteghino ha continuato a crescere e crescere", commenta Jim Orr, presidente della distribuzione domestica di Universal. "È un fantastico debutto mondiale e il film ha un futuro ridente". Qui la nostra recensione di Super Mario Bros. Il Film. Nel nuovo adattamento per il grande schermo del videogioco cult Super Mario Bros., Chris Pratt dà voce a Mario e Charlie Day a Luigi. Anya Taylor-Joy, la star della serie La regina degli scacchi, è la Principessa Peach. Jack Black dà voce al villain Bowser, Keegan-Michael Key è Toad, Seth Rogen doppia Donkey Kong, Fred Armisen interpreta Cranky Kong, Kevin Michael Richardson è Kamek e il comico Sebastian Maniscalco interpreta Spike.

Super Mario Bros. Il Film: Chris Pratt ha provato un accento diverso, ma "faceva troppo Tony Soprano"

Altri 14,4 milioni di dollari portano John Wick 4 a un totale domestico di 147 milioni. La pellicola con Keanu Reeves iprosegue la sua marcia trionfale al botteghino dopo aver incantato i fan. Come anticipa la nostra recensione di John Wick 4, un malconcio John Wick unisce le forze con Bowery King (Laurence Fishburne) per affrontare la Gran Tavola, un consiglio di dodici signori del crimine che governano le organizzazioni criminali più potenti della malavita. Con la taglia sulla sua testa in costante aumento, Wick porta la sua lotta contro la Gran Tavola alla ricerca dei membri più potenti della malavita, da New York a Parigi, da Osaka a Berlino.

John Wick 4, analisi del finale: perché è una conclusione perfetta

Air - La storia del grande salto: una scena del film

In terza posizione debutta l'acclamata pellicola diretta e interpretata da Ben Affleck, Air - La storia del grande salto, che racconta i retroscena della nascita delle Nike Air e del loro inventore. Debutto da 20 milioni in 3.507 sale, con una media per sala di 4.122 milioni. Scoprite la nostra recensione di Air - La storia del grande salto.

Air, Ben Affleck: "Ecco perché non vedete mai la faccia di Michael Jordan nel film"

Quarto posto per Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri. La pellicola ispirata al popolare gioco di ruoli, interpretata da Chris Pine, Michelle Rodriguez e Hugh Grant, incassa altri 13,8 milioni, per un totale di 61,6 milioni. Come rivela la recensione di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, nel film un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri intraprendono un'epica rapina per recuperare una reliquia perduta, ma le cose vanno pericolosamente male quando si imbattono nelle persone sbagliate.

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri visto da chi non conosce (assolutamente) nulla di D&D

Scream VI è quinto. Altri 3,4 milioni portano l'horror seriale alla cifra record di 104 milioni. Il tutto a fronte di un budget di 35 milioni. Come svela la recensione di Scream 6, il nuovo capitolo resta fedele all'originale pur spostando l'ambientazione dall'infausta cittadina di Woodsboro a New York.