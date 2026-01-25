Super Mario Galaxy Il Film: arriva Yoshi e si vola nello spazio nel nuovo trailer

È stato distribuito online il nuovo trailer di Super Mario Galaxy Il Film, il secondo capitolo del franchise animato con protagonista il celebre idraulico creato da Nintendo e protagonista di innumerevoli avventure sullo schermo.

Ora, in attesa di vedere il nuovo film sul grande schermo, è stato pubblicato online il trailer di Super Mario Galaxy Il Film che riporta al centro della trama due personaggi iconici come Mario e suo fratello Luigi, protagonisti anche dei vari videogiochi del franchise.

Il ritorno di Yoshi in Super Mario Galaxy Il Film

Dopo la battaglia con Bowser Jr. nel primo trailer, il secondo trailer del film mostra i due protagonisti pronti per affrontare una misteriosa minaccia che ha creato scompiglio nel Regno delle Sabbie, all'interno della Piramide Capovolta.

Peccato che la minaccia alla quale si stanno avvicinando Mario e Luigi non è altro che Yoshi, che si mette subito in relazione con i personaggi del film e la possibilità che il mostriciattolo verde porti un po' di scompiglio è dietro l'angolo.

La nuova avventura di Mario e Luigi sullo schermo

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, Super Mario Galaxy - Il film è basato sul videogioco Super Mario Galaxy. Il film è il sequel di Super Mario Bos. - Il film e vede Mario, Luigi, la principessa Peach, e Toad partire per una nuova avventura oltre i confini per combattere una nuova minaccia.

Il cast vocale italiano del film è composto da Claudio Santamaria nei panni di Mario, Charlie Day nel ruolo di Luigi, Anya Taylor-Joy nel ruolo della principesssa Peach, Keegan Michael-Key nei panni di Toad, Jack Black nel ruolo di Bower insieme a Brie Larson, Benny Safdie, Kevin Michael Richardson e Kazumi Totaka.

Super Mario Bros. Il Film è stato distribuito nel 2023 da Universal Pictures come terzo adattamento cinematografico del personaggio dopo il live action del 1993, co-prodotto da Illumination Entertainment e Nintendo, casa di produzione dello storico e longevo videogioco.