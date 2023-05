Super Mario Bros. Il Film primo al box office USA per il quarto weekend, John Wick 4 sfonda i 400 milioni

Super Mario Bros. Il Film non molla la vetta del box office USA ed è il primo film dell'anno a superare il miliardo globale, incassi record anche per John Wick 4 che supera i 400 milioni diventando il primo incasso del franchise con keanu Reeves.

È un altro fine settimana di dominio al box office USA per Super Mario Bros. Il Film, che ha raccolto altri 40 milioni nel quarto weekend dall'uscita, volando a un totale di 490,8 milioni. Le vendite di biglietti del film hanno visto un calo di appena il 33% rispetto al fine settimana precedente, permettendo al film d'animazione di conservare il primato di incassi. A livello internazionale il film ha incassato 532 milioni di dollari diventando il film di maggior incasso del 2023 e il primo film dell'anno a superare il miliardo di dollari a livello globale. Solo cinque blockbuster dell'era pandemica hanno raggiunto questo traguardo. Qui la nostra recensione di Super Mario Bros. Il Film. Nel nuovo adattamento per il grande schermo del videogioco cult Super Mario Bros., Chris Pratt dà voce a Mario e Charlie Day a Luigi. Anya Taylor-Joy, la star della serie La regina degli scacchi, è la Principessa Peach. Jack Black dà voce al villain Bowser, Keegan-Michael Key è Toad, Seth Rogen doppia Donkey Kong, Fred Armisen interpreta Cranky Kong, Kevin Michael Richardson è Kamek e il comico Sebastian Maniscalco interpreta Spike.

La casa - Il risveglio del male: Alyssa Sutherland in una scena

Alle spalle dell'idraulico Mario resiste La Casa - Il Risveglio del Male. Dopo un buon debutto, l'horror che segna il quinto capitolo della serie Evil Dead dopo una pausa di 10 anni incassa altri 12,1 milioni che lo portano a un totale di 44,3 milioni. Come anticipa la nostra recensione di La casa - Il risveglio del male, al centro della trama troviamo Beth, una ragazza che fa una visita alla sorella maggiore Ellie, impegnata a crescere tre figli da sola. La reunion delle sorelle prende però una svolta terrificante dopo la scoperta di un misterioso libro nascosto nelle fondamenta dell'edificio. Il ritrovamento porta così all'emergere di demoni e al via a una battaglia per la sopravvivenza.

Are You There God? It's Me, Margaret è la migliore tra le nuove uscite, aprendo al terzo posto con 6,8 milioni di dollari da 3.343 sale nordamericane e segnando una media per sala di 2.000 dollari. Il tutto a fronte di un budget di 30 milioni per l'adattamento del popolare romanzo di formazione di Judy Blume, interpretato da Rachel McAdams e Kathy Bates.

Al quarto posto si piazza il ritorno in sala dell'evergreen Il ritorno dello Jedi, che incassa 5,1 milioni dalle 475 sale che hanno proiettato, ottenendo la notevole media per sala di 10,738 dollari.

John Wick: Chapter 4 - Keanu Reeves in una scena

Al quinto posto, John Wick 4 ha aggiunto altri 4,8 milioni da 2.481 sale nel suo sesto fine settimana di uscita. Ad oggi, il film ha incassato l'incredibile cifra di 176 milioni di dollari a livello nazionale, superando i 400 milioni di dollari globali. È il capitolo della saga del franchise d'azione guidato da Keanu Reeves ad aver incassato di più, superando i 328 milioni di John Wick 3 - Parabellum del 2019. Come rivela la nostra recensione di John Wick 4, un malconcio John Wick unisce le forze con Bowery King (Laurence Fishburne) per affrontare la Gran Tavola, un consiglio di dodici signori del crimine che governano le organizzazioni criminali più potenti della malavita. Con la taglia sulla sua testa in costante aumento, Wick porta la sua lotta contro la Gran Tavola alla ricerca dei membri più potenti della malavita, da New York a Parigi, da Osaka a Berlino.