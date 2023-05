Super Mario Bros. Il Film e Il sol dell'avvenire ancora in testa al box office italiano

Super Mario Bros. Il Film e Il sol dell'avvenire conservano, rispettivamente, il primo e secondo posto al box office italiano del weekend conclusosi con la festività del 1 maggio. La pellicola d'animazione doppiata, in versione italiana, da Claudio Santamaria è ancora prima grazie a un incasso di 1,1 milioni e a 151.000 presenze (dati Cinetel), a cui si aggiungono i 661.000 euro incassati nella giornata di ieri, che lo portano a un totale da capogiro di oltre 18,8 milioni di euro. Qui la nostra recensione di Super Mario Bros. Il Film.

Il Sol dell'avvenire: Silvio Orlando con Barbora Bobulova in una scena del film

Si consolida il successo di Nanni Moretti e del suo Il sol dell'avvenire, ancora alle spalle di Super Mario Bros, con altri 785.000 euro di incasso, più i 335.000 euro di ieri, che lo portano a oltre 2,7 milioni di euro. Come rivela la nostra recensione de Il sol dell'avvenire, torna a quel cinema personale e autoreferenziale che gli riesce meglio raccontando la storia di un regista in crisi matrimoniale che cerca disperatamente di fare un film su un comunista alle prese con le conseguenze della Rivoluzione ungherese sul partito. Nel cast troviamo Margherita Buy, Silvio Orlando, Mathieu Amalric e Barbora Bobulova.

In terza posizione resiste La Casa - Il Risveglio del Male, che incassa altri 613 mila euro, più gli oltre 197.000 euro di ieri, arrivando a un totale di 2,3 milioni. Come anticipa la nostra recensione di La casa - Il risveglio del male, al centro della trama troviamo Beth, una ragazza che fa una visita alla sorella maggiore Ellie, impegnata a crescere tre figli da sola. La reunion delle sorelle prende però una svolta terrificante dopo la scoperta di un misterioso libro nascosto nelle fondamenta dell'edificio. Il ritrovamento porta così all'emergere di demoni e al via a una battaglia per la sopravvivenza.

In quarta posizione troviamo il debutto dell'anime di Makoto Shinkai Suzume, titolo attesissimo dagli appassionati del genere che incassa 361.000 euro da 283 sale, a cui vanno aggiunti i 110.000 euro incassati ieri. Come rivela la recensione di Suzume, al centro della storia troviamo la diciassettenne Suzume, che scopre una porta misteriosa tra le montagne. Presto altre porte iniziano a comparire in tutto il Giappone. Quando le porte si aprono, scatenano disastri e distruzione e spetterà a Suzume richiuderle.

Debutta in quinta posizione 65: Fuga Dalla Terra, pellicola fantascientifica interpretata da Adam Driver che incassa 338.000 euro da 275 sale nel weekend, a cui si aggiungono 148.000 euro incassati il 1 maggio.