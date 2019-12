Suicide Squad: svelato il primo spaventoso make up di Jared Leto per il Joker

Il regista di Suicide Squad ha diffuso una foto del primo make up test di Jared Leto per il Joker e il risultato è davvero spaventoso.

David Ayer torna a rivelare un nuovo dietro le quinte di Suicide Squad sui social media. Stavolta il regista ha condiviso una foto del make up test preliminare per il Joker, mostrando la star Jared Leto con un trucco davvero spaventoso. Nel corso del make up test sono stati definiti i tatuaggi sul volto del Joker, quello con la scritta "blessed" sulla fronte, nella versione definitiva è stato sostituito da un altro tatuaggio con la scritta "damaged" ed è sparito il rigo nero intorno alle labbra che accentuava l'aspetto clownesco del personaggio.

Dopo il flop di critica di Suicide Squad, David Ayer ha ammesso le colpe puntando, però, il dito anche contro lo studio che gli ha sottratto il final cut stravolgendo il progetto iniziale.

Nel frattempo, Warner ha deciso di mettere in cantiere un reboot, The Suicide Squad, affidandone la regia e la scrittura a James Gunn. Quanto a Jared Leto, probabilmente non lo rivedremo più nei panni del Joker, visto che l'attore è attualmente impegnato nelle riprese del cinecomic Morbius, the Living Vampire, uno dei film più attesi del 2020.