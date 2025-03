Suicide Squad: David Ayer non ha ancora perso le speranze che la sua versione del film venga distribuita

David Ayer è ritornato a parlare della possibilità che la sua versione di Suicide Squad, arrivato nelle sale nel 2016, venga distribuita in qualche modo, come accaduto con Zack Snyder e Justice League.

Il regista ha più volte ribadito di essere convinto che il montaggio originale del film DC meriterebbe di essere visto dai fan, offrendo un approccio quasi totalmente diverso ai personaggi e alla storia rispetto a quanto portato nelle sale.

Il commento del regista

In un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, David Ayer ha spiegato che per ora non c'è alcuna notizia riguardante una possibile distribuzione di Suicide Squad. Il filmmaker ha sottolineato che, quando aveva parlato con James Gunn, il nuovo co-CEO dei DC Studios, ruolo che condivide con Peter Safran, voleva prima portare sugli schermi qualche progetto e capire i risultati ottenuti. Il regista ha aggiunto: "DC ha la sua storia e la sua eredità, e ci vuole un po' di tempo per ristabilire quel marchio e farlo muovere nella direzione che vogliono. Quindi è assolutamente giusto che vogliano agire in quel modo".

Una foto di Suicide Squad

Ayer ha ribadito la sua convinzione che il film 'meriti di essere visto'. Il regista ha però ribadito: "Non è una mia proprietà intellettuale, e non è il mio studio. Quindi capisco assolutamente cosa sta facendo James e penso che avrà alcuni veri successi nella direzione che sta seguendo".

La versione inedita

Il montaggio che David voleva realizzare del film DC, come ribadito più volte dal regista, non è mai stato presentato agli spettatori: "La versione che è stata mostrata nelle proiezioni test era la mia versione del loro montaggio e quella che rappresentava la loro versione del loro montaggio. La mia versione ha vinto quasi del tutto, ma non era comunque il film che avevo girato, non lo era per niente".

Non resta quindi che attendere per scoprire se prima o poi i fan vedranno il film con star Margot Robbie, Jared Leto e Will Smith nella versione ideata inizialmente.