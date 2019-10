Joker: Jared Leto tentò di sabotare il film con Joaquin Phoenix?

Joker: un primo piano di Joaquin Phoenix

Stando a nuove indiscrezioni su Joker, Jared Leto avrebbe cercato di sabotare la produzione del film con Joaquin Phoenix, basato sulle gesta della celebre nemesi di Batman. Lo svela l'Hollywood Reporter, sostenendo che Leto, interprete del perfido pagliaccio in Suicide Squad, fosse tutt'altro che contento quando ha saputo della realizzazione di un lungometraggio sul Joker senza la sua partecipazione.

Jared Leto, che ai tempi era rappresentato dall'agenzia CAA, la stessa di Todd Phillips, si sarebbe lamentato apertamente con i propri agenti, sostenendo di dover essere tutelato in quanto vincitore di un Oscar, e poi chiesto di parlare direttamente con le alte sfere della Warner Bros. per bloccare il progetto. Come precedentemente riportato dalla stessa rivista, Leto era convinto di tornare a breve nei panni del personaggio, per il quale si era parlato di un film in solitario e un altro in coppia con Harley Quinn, entrambi collocati nel DC Extended Universe.

Jared Leto aveva in precedenza espresso il suo disappunto per la rimozione di molte scene sue in Suicide Squad, dopo che i trailer del film avevano venduto il Joker come uno dei personaggi principali. Stando all'Hollywood Reporter, uno dei motivi per cui la Warner avrebbe preferito dare il via libera a Joker riguardava i presunti comportamenti bizzarri di Leto sul set, che non piacquero alla major.

L'attore ha ora cambiato agente, e si vocifera che i suoi giorni nei panni del Joker siano finiti, perché avrebbe poco senso tornare dopo l'acclamata performance di Joaquin Phoenix. Difatti non vedremo Jared Leto né in Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) (ma una controfigura sarebbe stata usata per la scena dove Harley lascia Joker, stando a foto dal set), né in The Suicide Squad o altri film con i supereroi DC in uscita. Difatti è probabile che il personaggio si prenda una pausa di qualche anno da qualunque apparizione sul grande schermo, non essendo per ora prevista la sua presenza in The Batman, che uscirà nel 2021.