Suicide Squad, il regista è convinto: 'La mia Ayer Cut è uno dei migliori cinecomic mai fatti'

Dopo aver dichiarato di voler vedere proiettata almeno una volta la sua Ayer Cut di Suicide Squad, il regista David Ayer l'ha definita uno dei migliori cinecomic mai fatti.

Durante un'intervista con l'Hollywood Reporter in vista del suo nuovo film, The Beekeeper, Ayer ha dichiarato che la parte più frustrante di questa vicenda è sapere di aver fatto un "grande film". Ha poi aggiunto che coloro che l'hanno visto hanno affermato che si tratta di "uno dei migliori" film tratti dai fumetti in circolazione.

"Lo studio è passato attraverso diversi cambi di leadership, e nessuno dei coinvolti ha mai mostrato malizia o cattiveria o altro. Tutti volevano solo lo stesso risultato, cioè un grande film commerciale", ha spiegato Ayer.

"C'era solo un grande divario sull'interpretazione della parola commerciale. La cosa difficile per me è che ho fatto un grande film. Ho realizzato un film fantastico. Le persone che hanno visto la mia versione hanno detto quasi all'unanimità che si tratta di uno dei migliori film sui fumetti mai realizzati. Se qualcuno che ha visto quella versione vuole contestarlo, può venire a parlarne con me".

David Ayer: "Suicide Squad mi ha rovinato. È come guardare una persona che ami sc**ata da una che odi"

Ayer ha continuato: "Sono stato messo alla gogna dai media, e poi ancora durante il lancio stampa delle successive IP, ma ho tenuto la bocca chiusa per anni. Ho imparato che se non raccontate la vostra storia, lo farà qualcun altro. È incredibilmente ingiusto e non riesco a trovare un'altra situazione simile. È sconvolgente. È una cicatrice, una ferita e mi ha tolto molto. Ha anche tolto molto valore alla mia carriera, ingiustamente".

Al momento, la Warner non sembra minimamente intenzionata a distribuire la Ayer Cut di Suicide Squad.