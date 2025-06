Lo studio d'animazione di Dandadan lancia l'anime incentrato su Babbo Natale

Il celebre studio Science SARU ha svelato il trailer di Sanda, l'anime natalizio tratto dal manga di Paru Itagaki, autore di Beastars, in arrivo il 3 ottobre. La serie mescola spirito festivo, maledizioni e azione sovrannaturale in un futuro distopico dove Babbo Natale è stato sigillato e i bambini governano il mondo. Un mix bizzarro e affascinante, firmato da un team creativo d'eccellenza.

Science SARU reinventa il Natale con "Sanda"

Altro che panettoni e renne volanti: Sanda arriva per rovesciare ogni stereotipo natalizio, in puro stile Science SARU. Il nuovo anime, tratto dal manga di Paru Itagaki (la mente dietro Beastars), prende il via il 3 ottobre e promette un Natale a colpi di maledizioni, mitologia dimenticata e adolescenti con più potere degli adulti. Il mondo in cui si muove Sanda Kazushige è un futuro gelido in cui la natalità è crollata, i bambini sono trattati come élite e Babbo Natale è stato rinchiuso da un incantesimo. Quando un compagno di classe cerca di uccidere Sanda per la sua misteriosa connessione con la leggenda del Natale, si capisce subito che siamo davanti a qualcosa di folle. Ma folle con stile.

Dopo il successo clamoroso di Dandadan, lo studio giapponese torna con un progetto che sembra cucito su misura per la sua estetica fuori dagli schemi. Il trailer appena rilasciato mostra un'animazione che ricalca con fedeltà lo stile disegnato di Itagaki, ma con il tocco tecnico e visionario che ha reso celebre Science SARU. Alla regia troviamo Tomohisa Shimoyama (Yurei Deco), mentre la sceneggiatura è affidata a Kimiko Ueno (Delicious in Dungeon).

[video id= yt=GYrRoJIyiEM&t]

Masamichi Ishiyama si occupa del character design e della direzione dell'animazione, mentre le musiche sono firmate da Tomoyuki Tanaka. Il doppiaggio promette bene: Hiroki Tochi dà voce a un Santa Claus ben lontano dall'iconografia tradizionale, affiancato da Ayumu Murase (Sanda), Umeka Shoji, Anna Nagase, Yuki Shin e Misato Matsuoka. Con un concept così sopra le righe e un team creativo così solido, Sanda potrebbe trasformare la stagione natalizia in un'esplosione di magia stramba e visioni fuori dal comune.