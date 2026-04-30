Stranger Things: Storie dal 1985, la reazione dei fan al rinnovo non è quella sperata

La notizia del rinnovo di Stranger Things: Storie dal 1985 da parte di Netflix ha diviso la fanbase della serie dei record. Non tutti sono entusiasti della serie animata spinoff dello show originale e in molti si lamentano della scelta dello streamer di spremere fino all'ultima goccia il franchise per motivi puramente economici.

Sebbene molti dei personaggi più amati, inclusi i giovani protagonisti, siano tornati in versione animata, la presenza di attori diversi impegnati nel doppiaggio h fatto storcere il naso a molti. Le critiche si sono intensificate dopo l'uscita dei nuovi episodi. Nonostante molti fan di Stranger Things abbiano apprezzato la serie, che si colloca temporalmente tra la seconda e la terza stagione, gli insoddisfatti hanno fatto sentire la propria voce sui social media, incolpando il finale di Stranger Things come causa principale della loro frustrazione.

I protagonisti di Stranger Things: Storie dal 1985 in bicicletta

L'introduzione di un nuovo personaggio non è andata giù ai fan

La nostra recensione di Stranger Things - Storie dal 1985 analizza lo spinoff animato che racconta le nuove avventure dei ragazzi di Hawkins e degli adulti che ruotano loro attorno.

Tra le critiche mosse dai fan che non hanno apprezzato lo show c'è l'introduzione di un nuovo personaggio, Nikki, mai menzionato nella serie originale. Secondo alcuni, Nikki è diventata sempre più importante per la trama, eppure non viene mai citata in Stranger Things. Gli spettatori hanno anche criticato la rapidità con cui il gruppo ha rivelato a Nikki l'esistenza del Sottosopra, i poteri di Undici e molti altri segreti, un aspetto che, a detta di alcuni, non era coerente con la caratterizzazione originale dei personaggi.

Alcuni temono inoltre che Nikki stia assumendo un ruolo simile a quello di Robin per Will, ricordandogli che essere diversi va bene. Alcuni hanno espresso la preoccupazione che questo sminuisca il ruolo di Robin nel percorso di Will, compresa la scena del suo coming out nella quinta stagione.

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Cosa non è piaciuto di Stranger Things: Storie dal 1985

Ma non è solo l'arrivo di Nikki a non aver convinto i fan. Molti trovano semplicemente frustrante rivedere Undici sullo schermo dopo il tragico destino riservatole nel finale di Stranger Things. Che sia morta o meno, il suo allontanamento da amici e famiglia non è andato giù a molti spettatori. E ora tornare a vederla interagire con il gruppo e persino evolversi come personaggio, cercando di affermare la propria indipendenza, non fa che ricordare quanto sia stata sconvolgente la sua perdita.

Lo sviluppo e i cambiamenti dei personaggi è stato un altro motivo di frustrazione, come spiega Parade.com. Molti fan hanno criticato le versioni animate di Mike Wheeler e Will Byers, ritenendoli incongruenti con le loro controparti in carne e ossa. Su TikTok un utente si è lamentato realizzando un video in cui mette a confronto la relazione tra Will e Mike mettendo a confronto scene di Stranger Things e dello spinoff animato, il tutto accompagnato dalla scritta: "Sono così stanco di questa serie tagliata che cerca di riscrivere la narrazione". Nei commenti, il creatore ha scritto: "Sono così serio che la voglio cancellata". Un altro video si concentra sul personaggio di Mike, affermando: "Quello non è Michael Wheeler".

E c'è pure chi è tornato a evocare la teoria Conformity Gate, sostenendo che il finale dello show sia stato un depistaggio e che un vero epilogo sia in arrivo. Il tutto nonostante sia i fratelli Duffer che i membri del cast abbiano definitivamente smentito questa teoria.

Insomma, volente o nolente Stranger Things: Storie dal 1985 proseguirà nonostante il parere contrario di una parte della fanbase che dovrà farsene una ragione, come ha ribadito Netflix attraverso il rinnovo.