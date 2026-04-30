Lanterns: ufficiale la data d'uscita in streaming, un trailer "diverso" torna sul web

All'inizio di questa settimana, diversi fan hanno notato che il primo teaser trailer di Lanterns era stato rimosso da tutti i canali YouTube e dalle piattaforme social di HBO, HBO Max e DC.

Alcuni hanno ipotizzato che ciò potesse essere dovuto alle non trascurabili critiche che il teaser aveva ricevuto al momento della sua uscita, con la DC che avrebbe avuto in programma di lanciare un trailer completo "migliore" nei prossimi giorni.

Tuttavia, questa ipotesi era sempre stata molto improbabile e sembra che il vero motivo fosse effettivamente legato a una questione di diritti d'autore. HBO ha ora diffuso una versione del trailer in cui il remix di "State Trooper" di Bruce Springsteen è stato sostituito con quello che presumiamo sia un frammento della colonna sonora di Stephanie Economou.

Lanterns: Aaron Pierre e Kyle Chandler nella prima foto ufficiale

Lanterns, svelata la data d'uscita della serie HBO

Il nuovo trailer non presenta solamente una nuova colonna sonora, bensì svela anche quella che è la data d'uscita ufficiale della serie, che fino ad ora era stata indicata sommariamente per la prossima estate.

Lo show debutterà in streaming sulla piattaforma digitale HBO Max il 16 agosto prossimo, quindi in piena estate, in linea con le previsioni. Lanterns arriverà quasi due mesi dopo l'uscita di Supergirl nelle sale cinematografiche e circa due mesi prima di Clayface, il successivo film del DCU in arrivo al cinema quest'anno.

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Cosa sappiamo della nuova serie DCU?

Lanterns seguirà le vicende della nuova recluta John Stewart e della leggenda delle Lanterne Verdi Hal Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell'America.

Chris Mundy (True Detective: Night Country) è lo showrunner e produttore esecutivo e ha scritto Lanterns insieme a Damon Lindelof (Watchmen) e allo sceneggiatore di fumetti Tom King (Supergirl). Il cast include Aaron Pierre nel ruolo di John Stewart, Kyle Chandler nel ruolo di Hal Jordan e Ulrich Thomsen nel ruolo di Sinestro.

Finora della serie abbiamo visto solo un'unica immagine ufficiale e pochi secondi di filmati tratti da un trailer promozionale di HBO Max. Non sappiamo ancora quale minaccia dovranno affrontare Hal Jordan e John Stewart, né come saranno i loro costumi da Green Lantern Corps.