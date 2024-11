5 Anime da recuperare in stile DanDaDan, da Mob Psycho 100 a Mashle

È difficile capire fino in fondo la ricetta del successo di una serie anime: sono i personaggi che ci tengono incollati allo schermo? O è l'evoluzione della storia? O quella ipnotica sigla di apertura? Può essere tutto e può essere niente, ma con certezza sappiamo che queste serie ti trascinano in un vortice di emozioni, assurdità e momenti che sfidano ogni logica. DanDaDan, per molti, è una di queste. Creata da Yukinobu Tatsu, fonde elementi apparentemente inconciliabili - alieni, spiriti, amore adolescenziale, e una dose massiccia di comicità surreale - in una narrazione semplice, veloce, forse anche grossolana, ma di certo dan(DaDan)natamente accattivante.

Un'immagine della serie di DanDaDan

La storia segue Momo Ayase e Ken Takakura (detto Okarun), due adolescenti legati da un incontro fortuito. Lei crede nei fantasmi ma non negli alieni; lui è l'opposto. Una scommessa li porta a scoprire che entrambi hanno ragione e che il mondo è un luogo molto più strano e pericoloso di quanto immaginassero. Tra combattimenti frenetici, momenti romantici e uno stile artistico straordinariamente dettagliato, Dandadan è un'esperienza che lascia il segno. Ma può davvero piacere a tutti? Se volete approfondire e conoscere anche altre storie simili, in cui commedia e azione si mescolano a una vena sovrannaturale, ecco 5 serie che catturano quell'essenza unica e folle.

1. Mashle: Magic and Muscles

Il protagonista dell'anime Mashle: Magic and Muscles

Immaginate un mondo in cui la magia è tutto e chi non la possiede è un emarginato. Mash Burnedead, è un ragazzo senza alcun potere magico, ma con una forza fisica sovrumana (e un'ironia devastante). Deciso a vivere in pace, Mash si ritrova costretto a iscriversi in una prestigiosa scuola di magia per mantenere il suo segreto.

Questa serie, creata da Hajime Komoto, è un mix esilarante di parodia e azione, con un protagonista che sovverte ogni aspettativa. I suoi scontri, spesso grotteschi e surreali, ricordano i combattimenti intensi e fuori dagli schemi di DanDaDan. Inoltre, le due serie condividono gli stessi cantautori delle proprie sigle di apertura.

2. Kaiju No. 8

Kafka trasformato in Kaiju

In un Giappone devastato dai kaiju, Kafka Hibino è un semplice addetto alla pulizia delle carcasse di mostri. Tuttavia, un incidente lo trasforma in un ibrido umano-kaiju, donandogli poteri straordinari. Determinato a unirsi alla Forza di Difesa, Kafka affronta una serie di prove, sia personali che fisiche, per dimostrare il suo valore.

Questo anime, basato sul manga di Naoya Matsumoto, è un'avventura che fonde azione spettacolare e temi di resilienza. La dualità di Kafka - un uomo con un lato mostruoso - riecheggia le dinamiche di DanDaDan, dove alieni, spettri giganti, una turbononna piuttosto stravagante e il sovrannaturale svelano anche gli aspetti più umani dei personaggi.

3. Mob Psycho 100

Shigeo "Mob" Kageyama è un ragazzo con poteri psichici incredibili che cerca di vivere una vita normale. Tuttavia, le sue emozioni represse rischiano di far esplodere il suo potenziale distruttivo. La serie, creata da ONE (lo stesso autore di One Punch Man), alterna momenti di umorismo surreale a riflessioni profonde sulla crescita personale.

Una scena di Mob Psycho

L'animazione, curata dallo studio Bones, è un vero spettacolo per gli occhi, con sequenze visive che sfidano la terza dimensione. Mob, come Okarun, è un protagonista apparentemente comune che cela un mondo interiore complesso. Le sue battaglie contro nemici psichici e i dilemmi morali lo rendono un'ottima scelta per chi ha apprezzato le sfumature emotive di DanDaDan.

4. Zom 100: Bucket List of the Dead

Una scena iconica di Zom 100: Bucket List of the Dead

Akira Tendo è un giovane sfinito e disilluso dalla vita da impiegato, ma l'apocalisse zombie gli offre una nuova prospettiva: finalmente è libero di vivere come vuole. Armato di una lista di cose da fare prima di diventare uno zombie, Akira affronta il caos con un entusiasmo contagioso.

Basato sul manga di Haro Aso, questo anime bilancia momenti di puro terrore con un umorismo disarmante. Come DanDaDan, offre un mix di situazioni improbabili e personaggi indimenticabili, rendendo il viaggio tanto divertente quanto emozionante. Akira, con la sua voglia di vivere, ricorda l'energia che Momo e Okarun portano nelle loro avventure.

5. Chainsaw Man

Il diavolo motosega di Chainsaw Man

Denji, un giovane senza speranze, viene ucciso brutalmente per poi risorgere come un ibrido umano-diavolo, Chainsaw Man. La serie, tratta dal manga di Tatsuki Fujimoto, è una miscela unica di azione violenta, viscerale, introspezione e situazioni bizzarre.

Denji è un protagonista affascinante nella sua semplicità: tutto ciò che vuole è... vivere una vita normale. Tuttavia, il mondo crudele in cui vive lo costringe a lottare costantemente. La brutalità delle battaglie e il tono eccentrico sono perfetti per chi ha amato le sequenze adrenaliniche e l'irriverenza di DanDaDan.