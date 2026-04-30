Uno sbirro in Appennino, trama dell'ultima puntata stasera su Rai 1: Benassi in pericolo, Amaranta in fuga

Ultima attesissima puntata per Uno sbirro in Appennino, in onda stasera su Rai 1 a partire dalle 21:30. La serie poliziesca diretta da Renato De Maria con protagonisti Claudio Bisio e Chiara Celotto, saluterà il suo pubblico con due episodi carichi di adrenalina e pericoli.

Uno sbirro in Appennino: le anticipazioni del finale

Locandina di Uno sbirro in Appennino

Nel primo episodio della serata finale, intitolato Lo scheletro in cravatta, un misterioso flashback degli anni Sessanta rivela il seppellimento di un cadavere in giacca e cravatta da parte di tre uomini, sotto gli occhi di una bambina, Ester, minacciata di morte per mantenere il segreto.

Nel presente Ester, ormai anziana e affetta da demenza, rivela l'esistenza del cadavere sepolto dietro la "Madonnina cieca". ​ Benassi, in cerca di un caso importante per trattenere Amaranta, avvia le indagini. ​Il ritrovamento dello scheletro porta alla scoperta di un possibile legame con Achille Bussolotti, un pugile scomparso nel 1966, e Dora Biagi, una giovane donna svanita nello stesso periodo. ​Durante l'indagine, Benassi e Amaranta subiscono un incidente stradale sospetto.

Nell'ultimo episodio, I morti antichi, ricoverato dopo l'incidente, il commissario Benassi si riprende mentre la sua squadra indaga sulla serie di omicidi del passato legati a una famiglia locale, i Fabbro, e a un'eredità contesa.

Il caso svela un intreccio di segreti e crimini risalenti a decenni prima, tra cui la scomparsa di Dora Biagi e l'omicidio del pugile Achille Bussolotti. ​Amaranta, combattuta tra il desiderio di trasferirsi a Napoli e il legame con Benassi, dimostra il suo coraggio salvando il commissario e Sebastiano Fabbro da un rapimento.

Ci sarà la stagione 2 della fiction con Claudio Bisio?

Al momento non ci sono certezze in merito: la RAI non si è ancora espressa sulla possibilità di rinnovare Uno sbirro in Appennino per la seconda stagione.

Tuttavia il gradimento del pubblico non si può sottovalutare: partita da oltre 4 milioni di spettatori e il quasi il 24% di share, la fiction è certamente calata nelle due puntate successive, senza però mai scendere sotto i 3 milioni di spettatori e il 20% di share. Abbastanza, dunque, per assicurare la vittoria a Rai 1 durante gli ultimi tre giovedì sera.

Essendo una serie originale e non tratta da libri precedentemente pubblicati, molto dipenderà anche dalla scrittura di avventure nuove di zecca per Vasco Benassi. E naturalmente anche dalle agende del cast. Ma certamente Uno sbirro in Appennino è una delle nuove fiction Rai candidate al rinnovo.