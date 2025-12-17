Dandadan e Sakamoto Days in Top Ten tra gli anime più visti in Giappone quest'anno

U-Next ha rivelato i titoli più seguiti in Giappone, confermando come alcune serie abbiano conquistato il pubblico locale, dopo aver conquistato quello internazionale.

U-Next, piattaforma giapponese con oltre cinque milioni di abbonati, ha svelato i dieci anime più seguiti del 2025, con Il monologo della speziale al primo posto. Tra ritorni attesi e sorprese internazionali come Solo Leveling e Dandadan, l'anno conferma l'ampiezza e la varietà del panorama anime.

Trionfo dei misteri e delle strategie

Al vertice della classifica U-Next troviamo Il monologo della speziale, prodotto da OLM e Toho Animation, ispirato all'omonima light novel. La serie segue Maomao, giovane guaritrice e assaggiatrice di veleni della concubina imperiale Lady Gyokuyou, che con ingegno e conoscenze erboristiche svela intrighi all'interno della corte imperiale.

Locandina di Il monologo della speziale

La popolarità di questa serie è coerente anche con altre classifiche, come quella di Yahoo! Japan, e conferma la fascinazione per storie che uniscono intelligenza, mistero e una protagonista femminile complessa. La terza stagione, attesa nel 2026, promette di ampliare ulteriormente l'universo narrativo e i giochi di potere della corte imperiale, mantenendo alta l'attenzione degli spettatori più curiosi.

Accanto al trionfo della strategia e dell'intelletto, troviamo anime come Sakamoto Days, secondo classificato, che racconta le peripezie di un ex sicario alle prese con una vita più tranquilla a Tokyo, e Solo Leveling, sorprendentemente terzo nonostante il caldo tiepido riscontrato in Giappone.

La serie segue Jinwoo Sung, cacciatore inizialmente debole che, grazie a un'interfaccia misteriosa, acquisisce poteri illimitati in un mondo infestato da dungeon e mostri. Questi titoli dimostrano come il pubblico apprezzi l'azione dinamica, l'evoluzione dei personaggi e il mix di fantasy con situazioni realistiche, confermando che anche le storie meno previste possono conquistare un posto tra i preferiti dell'anno.

I giovani eroi e il soprannaturale globale

In quarta posizione, Dandadan di Science Saru ha catturato il pubblico con il suo mix di soprannaturale e fantascienza, seguendo Ken "Okarun" Takakura e Momo Ayase tra alieni, spiriti e poteri psichici risvegliati. La seconda stagione, trasmessa da luglio a settembre, ha consolidato la serie come fenomeno nazionale, conquistando anche la classifica ABEMA dei top 5 anime estivi.

Locandina di Dandadan

Per gli spettatori internazionali, Sakamoto Days è disponibile esclusivamente su Netflix, mentre Il monologo della speziale, Solo Leveling e Dandadan possono essere seguiti su Crunchyroll. La classifica 2025 riflette la diversità dei gusti degli appassionati: storie di mistero, azione, fantasy e soprannaturale convivono e si intrecciano, confermando l'anime come linguaggio globale capace di catturare l'immaginazione e unire fan di tutte le età.