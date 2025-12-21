DanDaDan tornerà nel 2027: Science Saru conferma la terza stagione svelando nuove immagini

Tra le rivelazioni di Jump Festa 2026, DanDaDan si è ritagliato un piccolo spazio ma di grande impatto. Nessun effetto sorpresa forzato, ma una conferma che rassicura i fan e rafforza la posizione dell'anime come uno dei titoli più identitari del recente panorama seriale giapponese.

Science Saru annuncia ufficialmente la terza stagione di DanDaDan, prevista per il 2027. L'adattamento del manga di Yukinobu Tatsu continua la sua corsa dopo due stagioni di successo, con nuovi sviluppi narrativi e un key visual inedito presentato al Jump Festa 2026.

Una crescita costante tra pubblico, manga e animazione per DanDaDan

L'annuncio della terza stagione di DanDaDan, in arrivo nel 2027, arriva come una naturale conseguenza di un percorso costruito con attenzione e coerenza. Lo studio Science Saru ha ufficializzato il ritorno della serie durante il Jump Festa 2026, accompagnando la notizia con un nuovo key visual che anticipa, senza sbilanciarsi, un ulteriore ampliamento dell'universo narrativo.

La prima stagione, andata in onda tra ottobre e dicembre 2024, aveva subito colpito per ritmo, stile visivo e capacità di fondere commedia adolescenziale e immaginario soprannaturale. La seconda, trasmessa tra luglio e settembre 2025, ha consolidato questo equilibrio, dimostrando che l'effetto novità non era l'unico motore del progetto.

Alla base dell'anime c'è il manga di Yukinobu Tatsu, serializzato ogni martedì sull'app Shonen Jump+ e capace di superare i 12 milioni di copie vendute. Un dato che non racconta solo un successo commerciale, ma anche una forte adesione generazionale, fatta di personaggi imperfetti, dialoghi serrati e un uso del fantastico che non cerca mai l'evasione pura.

L'adattamento animato ha rispettato questa natura, scegliendo di non smussare gli angoli e di mantenere una messa in scena elastica, quasi irrequieta, che rispecchia il tono del fumetto originale.

Personaggi, studio e futuro: perché DanDaDan continua a funzionare

Il cuore di DanDaDan resta il rapporto tra Momo e Okarun, due adolescenti che si muovono tra alieni e maledizioni con la stessa disinvoltura con cui affrontano insicurezze e attrazioni non dichiarate. Lei, cresciuta in una famiglia di medium, lui ossessionato dall'occulto e dalle teorie sugli UFO, si incontrano per caso e si scontrano per principio.

Una scena di DanDaDan

Da lì nasce una dinamica che alterna scontro e complicità, azione paranormale e tensione emotiva, senza mai perdere leggerezza. L'attivazione dei poteri di Momo e delle abilità maledette di Okarun non è un semplice espediente narrativo, ma il riflesso di un passaggio identitario, di un cambiamento che riguarda tanto il corpo quanto lo sguardo sul mondo.

A sostenere questa costruzione c'è anche il contributo produttivo di Mainichi Broadcasting System, realtà storica dell'animazione giapponese con oltre cinquant'anni di esperienza e un curriculum che include titoli come Attack on Titan, Full Metal Alchemist e Jujutsu Kaisen.

Un supporto che garantisce solidità industriale senza soffocare la libertà creativa di Science Saru, studio noto per un approccio visivo sperimentale e riconoscibile. Non è un caso che nella sua filmografia compaiano opere come Devilman crybaby, Inu-Oh o Keep Your Hands Off Eizouken!, tutte accomunate da una forte identità autoriale.

Guardando al futuro, la terza stagione di DanDaDan si inserisce in un momento particolarmente denso per Science Saru, che ha già in programma nuovi progetti come The Ghost in the Shell e Jaadugar: A Witch in Mongolia, entrambi previsti per il 2026.