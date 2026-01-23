Netflix pubblica la classifica ufficiale degli anime più visti della seconda metà del 2025

Non è più una nicchia: l'anime è una colonna portante delle piattaforme globali. E il nuovo What We Watched di Netflix lo certifica con numeri alla mano.

Netflix ha diffuso il suo report ufficiale sul consumo anime del secondo semestre 2025: Dandadan guida con 17,2 milioni di visualizzazioni, Demon Slayer occupa quattro posizioni in top 10 e l'anime totalizza 3,84 miliardi di ore viste, registrando però un calo rispetto a inizio anno.

Numeri e contesto del report Netflix

Netflix ha diffuso i dati ufficiali relativi al secondo semestre del 2025 (luglio-dicembre) tramite il report What We Watched, che misura le visualizzazioni e le ore di engagement complessive. L'anime ha rappresentato oltre il 4% del totale dei contenuti visti, con 3,84 miliardi di ore guardate. Un dato notevole, anche se in leggera flessione: rispetto al primo semestre (circa 4,4 miliardi di ore) si registra infatti una decrescita del 12,7%.

La locandina di DanDaDan seconda stagione

La leadership numerica, in questa finestra temporale, va alla seconda stagione di Dandadan, che ha totalizzato 17,2 milioni di visualizzazioni, posizionandosi però soltanto al 53° posto della classifica complessiva delle serie più viste sulla piattaforma.

In questo contesto emerge una dinamica interessante: nonostante all'Anime Expo di Los Angeles Netflix avesse dichiarato che il consumo anime era triplicato negli ultimi cinque anni, il 2025 segna una "normalizzazione" dopo la crescita record della prima metà dell'anno. È più una decelerazione che un crollo, e si inserisce in quello che gli analisti definirebbero un naturale assestamento post-espansione.

Classifica degli anime più visti (luglio-dicembre 2025)

Di seguito la graduatoria ufficiale diffusa da Netflix:

Dandadan Season 2 - 17.2 milioni views Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc - 14.4 milioni views Sakamoto Days Season 1 - 12.1 milioni views Demon Slayer: Entertainment District Arc - 11.4 milioni views Demon Slayer: Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc - 11.1 milioni views The Fragrant Flower Blooms With Dignity Season 1 - 11.1 milioni views Record of Ragnarok Season 3 - 10.7 milioni views Demon Slayer: Mugen Train Arc - 9.7 milioni views Dandadan Season 1 - 6.7 milioni views Tougen Anki - 6.3 milioni views

Il dato che salta agli occhi è la presenza massiccia del brand Demon Slayer, con quattro posizioni su dieci nonostante non fosse disponibile in tutti i territori globali su Netflix. Un risultato che conferma il suo ruolo di driver industriale a livello trasversale (anime, streaming, cinema, merchandising).

La protagonista di The Fragrant Flower Blooms with Dignity

Parallelamente, Sakamoto Days mantiene una buona tenuta pur perdendo circa metà del proprio pubblico rispetto al primo semestre (nel quale guidava con 24,4 milioni di views). Le new entry come The Fragrant Flower Blooms with Dignity e Tougen Anki certificano inoltre l'apertura del pubblico verso produzioni meno mainstream.

Trend, correzioni di mercato e il fattore MAPPA

Se il secondo semestre porta con sé una fisiologica frenata nei numeri, Netflix sembra già preparare la contromossa. Proprio nel 2025 la piattaforma ha intensificato il suo posizionamento anime annunciando una partnership strutturale con MAPPA, lo studio dietro titoli come Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man e Vinland Saga. L'accordo prevede che Netflix diventi l'hub esclusivo per diversi prossimi titoli prodotti dallo studio, una mossa interpretata dagli analisti come un tentativo di aumentare retention e volumi.

Questa strategia, se confermata nei risultati del 2026, potrebbe riaccendere il segmento anime e portare il bacino ore oltre il record della prima metà del 2025. Nel frattempo, Dandadan può festeggiare il primato, Demon Slayer ribadisce la sua egemonia cross-piattaforma e Netflix dimostra che l'anime non è una moda passeggera, ma una linea editoriale ormai strutturale.