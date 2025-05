La casa editrice di Kaiju No. 8 e Dandadan annuncia che tre dei suoi manga saranno adattati in anime

Shonen Jump Plus annuncia che, per il proprio decimo anniversario, tre dei suoi manga saranno adattati in anime da grandi e famosi studi di animazione.

In occasione del decimo anniversario di Shonen Jump+, Shueisha annuncia un progetto speciale che vedrà la trasformazione in anime di tre one-shot inediti, affidati a studi d'animazione di alto profilo come Wit Studio, Production I.G. e Contrail. Ancora ignoti i titoli scelti, ma l'iniziativa accende la curiosità dei fan.

Shonen Jump+ celebra 10 anni con tre nuovi anime one-shot

Dieci anni fa, Shueisha ha lanciato Shonen Jump+, piattaforma digitale che ha rivoluzionato la fruizione del manga, dando vita a successi come Kaiju No. 8, Spy x Family e Dandadan. Per celebrare questo importante traguardo, l'editore giapponese ha alzato il sipario su un'iniziativa dal sapore sperimentale: tre one-shot selezionati dalla sua scuderia verranno adattati in anime da alcuni dei nomi più prestigiosi dell'industria. Wit Studio, Production I.G. e Contrail - già artefici delle trasposizioni animate più brillanti degli ultimi anni - sono i protagonisti del progetto "3 One-Shot Anime Adaptations". Non si tratterà di serie già note o in corso, ma di brevi racconti autoconclusivi rimasti finora orfani di un seguito animato, vere e proprie gemme nascoste che avranno finalmente la possibilità di risplendere su schermo.

Non sono ancora noti i titoli coinvolti, ma tra i più attesi spicca Goodbye, Eri di Tatsuki Fujimoto, autore di Chainsaw Man. Dopo il successo dell'adattamento animato di Look Back, i fan sperano che anche questa struggente parabola di memoria e immaginazione possa ricevere una degna trasposizione.

Intanto, il futuro di Shonen Jump+ si prospetta radioso anche sul fronte delle serie principali: Kaiju No. 8 tornerà quest'estate con una seconda stagione, proprio come Dandadan, mentre Spy x Family è pronto a scendere nuovamente in campo a ottobre con la terza. Il vero enigma, ora, è se questi nuovi anime one-shot sapranno conquistare il cuore degli spettatori tanto quanto i giganti che li hanno preceduti.