Il Paradiso delle Signore non va in onda venerdì 1 maggio: perché si ferma e quando tornerà

Piccola variazione di palinsesto per uno degli appuntamenti più seguiti del pomeriggio televisivo. La soap daily Il Paradiso delle Signore si concede infatti una pausa il 1° maggio 2026 per la Festa dei Lavoratori, lasciando per un giorno il pubblico senza le sue trame fitte di intrighi, amori e colpi di scena. Una scelta che ha una motivazione ben precisa e che non durerà a lungo, ma che avviene in un momento carico di tensione nella soap e fa schizzare la suspense alle stelle.

Il Paradiso delle Signore si ferma per la festa dei lavoratori

Il Paradiso delle Signore

Venerdì 1 maggio 2026 niente appuntamento con la soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta. Come fatto anche per il Referendum Costituzionale del 23 marzo, Rai 1 ha deciso di sospendere la messa in onda de Il paradiso delle signore in occasione della Festa dei Lavoratori, una giornata in cui le abitudini televisive cambiano e il pubblico tende a trascorrere più tempo fuori casa.

Dietro la decisione non c'è quindi alcun allarme o cambio strutturale, ma una semplice strategia legata agli ascolti. Evitare una puntata in un giorno festivo significa infatti preservare i momenti chiave della narrazione e riproporli quando il pubblico è più presente davanti allo schermo. E questo ha ancora più valore in un momento cruciale come quello di queste ultime settimane nella soap.

La pausa sarà brevissima: Il Paradiso delle Signore tornerà regolarmente in onda da lunedì 4 maggio alle ore 16.00, riprendendo il suo spazio quotidiano nel pomeriggio di Rai 1. E lo farà con episodi pieni di colpi di scena, pronti a entrare nel vivo delle storyline più delicate della stagione.

Cosa è successo nell'ultimo episodio

Adelaide

Prima dello stop la soap daily ha lasciato diversi fronti aperti, alimentando la curiosità dei milioni di appassionati. Nell'episodio più recente, Irene ha finalmente scartato il regalo di nozze delle Veneri, rimanendone piacevolmente sorpresa, mentre Delia sembra aver fatto chiarezza sui propri sentimenti, scegliendo di seguire il cuore.

Sul fronte sentimentale, Marcello ha tentato un riavvicinamento con Rosa, compiendo un gesto romantico che ha riacceso qualcosa tra i due. Una dinamica che potrebbe evolversi ulteriormente nei prossimi episodi.

Intanto Ettore ha lasciato Milano dopo la rottura con Odile, partendo per Londra senza voltarsi indietro, una decisione che rischia di avere conseguenze importanti sulle relazioni rimaste in sospeso.

Ma il vero colpo di scena arriva sul finale: Umberto e Adelaide credono di essersi liberati definitivamente dei fratelli Marchesi, ma la situazione è tutt'altro che risolta. Greta è ancora in gioco e muove le sue pedine nell'ombra, attirando Odile in una trappola potenzialmente pericolosa. La tensione cresce quindi a Villa Guarnieri, dove arriva una richiesta inaspettata di incontro proprio da parte della Marchesi. Un segnale chiaro che la partita è ancora aperta e che le prossime puntate promettono sviluppi tutt'altro che tranquilli.

Insomma, la pausa del 1° maggio rischia di rendere l'attesa ancora più carica di aspettative. Perché se è vero che il Paradiso si ferma per un giorno, è altrettanto certo che al ritorno se ne vedranno delle belle.