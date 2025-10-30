Stranger Things 5: una spaventosa battaglia incombe nel nuovo trailer

Le note di Who Wants to Live Forever dei Queen accompagnano le spettacolari immagini del nuovo trailer di Stranger Things 5, disponibile da pochi minuti sul canale YouTube di Netflix. Il trailer anticipa il gran finale, l'attesa quinta e ultima stagione, che sarà divisa in tre parti. I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming a partire dal 27 novembre.

Ma in questi giorni Stranger Things è protagonista di un lancio in pompa magna a Lucca Comics & Games 2025, che domani ospiterà il cast e i fratelli Duffer, creatori dello show, a Lucca per un'anteprima attesissima.

Che cosa accade nel nuovo trailer?

Nel promo lanciato da Netflix pochi minuti fa il gruppo di protagonisti si è finalmente riunito e si prepara alla battaglia più dura di sempre. Con la città in quarantena militare e Vecna ​​che provoca nuovi incubi ai nostri eroi, la posta in gioco diventa la sopravvivenza della cittadina e non solo.

Mike e Undici si trovano in cima all'edificio della WSQK, stazione radio fittizia di Hawkins, intenti a riflettere sulla situazione, ed è così che apprendiamo la notizia della quarantena a Hawkins, con i militari a guardia di tutte le uscite, e della caccia a Undici, costretta a nascondersi per non essere catturata. Mike esprime alla giovane e agli amici l'intenzione di riunire la squadra per trovare e sconfiggere Vecna una volta per tutte e porre fine alla catastrofe che ha colpito la loro città. Mentre la disperazione avvolge Jonathan e Nancy, Undici fa sfoggio delle sue abilità mentre scende in campo per combattere le creature mostruose che minacciano i suoi amici.

I protagonisti di Stranger Things uniscono le forze un'ultima volta

Che fine ha fatto Vecna?

E il male è protagonista dell'incipit del trailer, che si apre proprio nel Sottosopra, dove il Municipio di Hawkins è diventato la dimora di Vecna, guarita dalle ferite infertegli da Nancy nel finale della quarta stagione. Nel corridoio del Municipio illuminato dalla luna Vecna ​​dichiara, "Finalmente possiamo cominciare". Si può anche vedere un Demogorgone che china la testa verso l'essere mostruoso in segno di rispetto o sottomissione.

Anche se i militari hanno paralizzato la cittadina, vediamo Joyce e Undici saltare nei tunnel della seconda stagione, mentre Jonathan e Nancy mostrano a Robin e Steve un corridoio nascosto dietro una libreria, il che suggerisce fortemente che ci siano modi alternativi per aggirare la quarantena militare senza essere visti.

Il team di Stranger Things 5 in una scena

Nell'epico finale vediamo il piano di Vecna ​​concretizzarsi quando diversi Demogorgoni attaccano i militari. Infine, Vecna ​​entra nel mondo reale. Dietro di lui si apre una breccia, forse creata dai militari. Vecna ​​solleva Will Byers da terra e dichiara minacciosamente: "William, mi aiuterai, un'ultima volta" il che non può non farci preoccupare per la sorte che toccherà al personaggio di Noah Schnapp.

Quando vedremo Stranger Things 5 in Italia?

Stranger Things 5 arriverà, come anticipato, diviso in tre parti.

Il VOLUME 1 (ep.1-4) debutterà il 27 novembre 2025, il VOLUME 2 (ep. 5-7) seguirà il 26 dicembre 2025 mentre l'EPISODIO FINALE verrà diffuso il 1º gennaio 2026 tutti alle 2 del mattino (ora italiana).

Ma il gran finale di Stranger Things 5 arriverà al cinema. Non è chiaro se questa mossa di marketing rimarrà un'esclusiva del mercato americano o se verrà replicata anche al di fuori degli Stati Uniti.