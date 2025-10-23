Stranger Things 5, è tutto vero: il gran finale della serie Netflix arriverà al cinema

Il finale della durata di due ore della serie Stranger Things sarà distribuito nelle sale cinematografiche, come era stato ampiamente anticipato nei giorni scorsi.

L'episodio culminante della quinta e ultima stagione, intitolato "The Rightside Up", sarà trasmesso in contemporanea su Netflix e in oltre 350 sale cinematografiche americane il 31 dicembre prossimo e resterà in programmazione fino al 1° gennaio 2026. È la prima volta che un episodio di una serie Netflix viene proiettato anche al cinema.

Non è chiaro se questa mossa di marketing rimarrà un'esclusiva del mercato americano o se verrà replicata anche al di fuori degli Stati Uniti. Rimanete sintonizzati su queste pagine per rimanere aggiornati con le ultime novità in merito.

Stranger Things: i protagonisti in una scena corale

Il finale al cinema è un desiderio dei Duffer Brothers

In un recente articolo di Variety sulla realizzazione dell'ultima stagione della serie, i creatori di Stranger Things, Matt e Ross Duffer, avevano espresso interesse a far debuttare il finale in versione cinematografica contemporaneamente alla sua uscita in streaming la notte di Capodanno.

"Le persone non si rendono conto di quanto tempo e impegno vengono dedicati al suono e alle immagini, e lo vedono con una qualità ridotta", aveva dichiarato Matt. "Ma più che altro, si tratta di viverlo insieme agli altri fan". "Sarebbe fantastico", aveva aggiunto Ross. "Perché i fan potrebbero stare lì con altri fan e viverlo come un'esperienza collettiva: sarebbe incredibile".

Sebbene uno dei principi fondamentali di Netflix sia stato quello di pubblicare i propri contenuti originali esclusivamente sulla propria piattaforma di streaming piuttosto che nelle sale cinematografiche, l'azienda ha comunque deciso di distribuire alcuni lungometraggi nelle sale cinematografiche, valutando caso per caso.

Stranger Things 5: una scena corale

Quanto dureranno i primi episodi di Stranger Things 5?

La premiere della quinta stagione, intitolata La missione (The Crawl), avrà la durata di un'ora e otto minuti. L'episodio 2, La scomparsa di... (il titolo non è stato rivelato per intero per non fare spoiler), durerà invece 54 minuti; quindi l'episodio 3, La trappola (The Turnbow Trap), durerà un'ora e sei minuti mentre l'episodio che conclude la prima parte, Il mago (Sorcerer), sarà effettivamente il più lungo dei quattro con una durata di un'ora e 23 minuti.

Netflix ha deciso di pubblicare la quinta e ultima stagione della serie in tre tranche differenti. I primi quattro episodi arriveranno sullo streamer il 26 novembre. I tre episodi successivi usciranno il 26 dicembre mentre l'episodio finale, quello che verrà proiettato anche al cinema, intitolato Il mondo reale (The Rightside Up), verrà distribuito il 1 gennaio 2026.