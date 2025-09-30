Stranger Things 5: il cast e i Duffer a Lucca Comics 2025 per un'anteprima attesissima!

La quinta e ultima Stranger Things 5 verrà celebrata a Lucca Comics & Games 2025 con una serie di eventi a tema e soprattutto con l'arrivo di grandi ospiti. I protagonisti della serie Netflix Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp, accompagnati dai creatori dello show, Matt e Ross Duffer. Tutti i protagonisti al completo, quindi, tranne Millie Bobby Brown assente giustificata, perché impegnatissima sul fronte lavorativo e su quello personale, visto che da pochi mesi è diventata mamma.

Le star di Stranger Things saranno a Lucca il 31 ottobre, ribattezzato Stranger Things Day, per la gioia dei fan che potranno, inoltre, far visita al padiglione immersivo netflix, ospitato quest'anno in Piazza San Michele, con all'interno lo store esclusivo dedicato alla serie.

David Harbour sul set di Stranger Things 5

Che cosa sappiamo su Stranger Things 5?

Tra le serie più attese del 2025 in streaming, Stranger Things 5 concluderà le incredibili avventure dei giovani abitanti di Hawkins che abbiamo imparato a conoscere e amare mentre sono impegnati nella lotta contro le creature mostruose che infestano la cittadina fictional dell'Indiana.

Dopo una corsa durata cinque stagioni, la serie si concluderà con una quinta e ultima stagione divisa in tre parti. I nuovi episodi sono ambientati nell'autunno del 1987, con la cittadina americana rimasta segnata dall'apertura dei portali. Il gruppo di Lenora e i ragazzi di Hawkins sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, che sembra svanito nel nulla. A complicare la missione, il governo ha messo la città in quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici (Millie Bobby Brown), costringendola a nascondersi di nuovo.

Con l'avvicinarsi dell'anniversario della scomparsa di Will si fa strada una paura pesante e familiare. La battaglia finale è alle porte e con essa un'oscurità più potente e letale di qualsiasi altra situazione mai affrontata prima. Per porre fine a quest'incubo è necessario che il gruppo al completo resti unito, per l'ultima volta.