Stranger Things 5, gli sceneggiatori offrono un 'primo sguardo': 'Così sarà senza un equo accordo'

Mentre si stanno facendo progressi sul fronte scioperi a Hollywood, gli sceneggiatori di Stranger Things hanno approfittato del contesto per darci un primo sguardo davvero particolare alla quinta stagione della serie Netflix.

È Steve o non è Steve?

Steve Harrington è il primo personaggio di Stranger Things 5 che ci viene mostrato dagli sceneggiatori della serie su X/Twitter, anche se in una versione un po'... Differente.

Facendo ironia sulla questione scioperi a Hollywood, la writer's room della popolare serie Netflix ha condiviso un pre-vis della quinta stagione con protagonista Joe Keery (a.k.a. Steve Harrington) con la caption "Speriamo che gli studios e SAG arrivino presto a un buon accordo, altrimenti la quinta stagione avrà questo aspetto".

Per fugare ogni dubbio, però, subito dopo gli stessi sceneggiatori hanno spiegato che sì, questo è tecnicamente un vero primo sguardo alla stagione 5 (come ricorda anche Collider, il pre-vis è un procedimento della pre-produzione in cui, tramite storyboard e rendering 3D, vengono pianificati degli shot prima girarli sul set): "Per vostra informazione, questo è un pre-vis di una scena del 1 episodio della stagione 5, quindi tecnicamente è un first look dei nuovi episodi. Abbiamo detto a Joe che deve fare ESATTAMENTE così durante le riprese".

Stranger Things 5 sarà "grandioso come i colossal che vediamo al cinema"

Stranger Things 5

La quinta stagione di Stranger Things sarà anche l'ultima per la serie ideata dai Fratelli Duffer, e per ora sappiamo ancora molto poco al riguardo.

Di certo, sarà più breve della precedente, ma secondo gli autori "condenserà il meglio di due stagioni".

Stranger Things 5, Shan Levy: "Ecco perché la quinta stagione è quella giusta per concludere la serie"

È ancora presto per poter dire quando gli episodi arriveranno su Netflix, ma restate sintonizzati per nuovi aggiornamenti.