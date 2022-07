"Stranger Things 5 sarà più breve della quarta stagione" secondo i Duffer Brothers

Alla grandezza e al taglio cinematografico della quarta stagione di Stranger Things corrisponderà una quinta stagione più breve, come anticipano i Duffer Brothers, creatori dello show.

Stranger Things: un'immagine di Sadie Sink

Sappiamo già che la quint stagione di Stranger Things sarà anche l'ultima. Ross e Matt Duffer hanno già in mente come verrà delineato il gran finale dello show, come hanno anticipato durante un'ospitata nel podcast Happy Sad Confused.

"L'unico motivo per cui non ci aspettiamo una quinta stagione altrettanto lunga sta nel fatto che in questa stagione ci vogliono quasi due ore prima che i nostri ragazzi vengano davvero coinvolti in un mistero soprannaturale. Li conosci, li vedi barcamenarsi con le loro vite, stanno lottando per adattarsi al liceo e così via, Steve sta cercando qualcuno con cui uscire, e così via. Niente di tutto ciò accadrà ovviamente nella quinta stagione", ha detto Matt Duffer. "Tuttavia, probabilmente l'ultimo episodio sarà lungo come un film. È più probabile che faremo quello che abbiamo fatto qui, ovvero avere solo un episodio di 2 ore e mezza".

Stranger Things 4: gli sceneggiatori rivelano tre momenti del finale che sono stati improvvisati

Come rivela la nostra recensione del volume 2 di Stranger Things 4, Eleven apprende la verità sulle origini di Vecna ​​e su come si stata lei ad averlo mandato nel Sottosopra, creando così la mostruosa creatura.

Una cosa che i fan possono aspettarsi è che, in Stranger Things 5, i personaggi riprendano esattamente là dove si è interrotta la storia col finale della quarta stagione:

"I personaggi saranno già in azione, avranno già un obiettivo e una spinta, e penso che si ritaglieranno almeno un paio d'ore e renderanno questa stagione davvero diversa. Sono sicuro che la conclusione sarà molto più lunga, sarà 'Il ritorno del re' con, tipo, otto finali".